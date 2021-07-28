〈財報〉星巴克冷飲銷售助攻 Q3營收增近8成 中國市場前景看淡 盤後跌3%

星巴克 (SBUX-US) 周二（27 日）公布第 2021 會計年度第三季財報，由於美國冷飲銷量飆升，推動營收激增近 8 成，成功轉虧為盈，也上調全年財測。不過星巴克認為其第二大市場中國復甦步調將放緩，下調當地的同店銷售成長預測。

星巴克周二盤後公布財報後，股價下跌 2.96% 至每股 122.30 美元。

F2021 財測

營收：291 億美元至 293 億美元 vs. 285 億美元至 293 億美元（公司先前預估）

調整後 EPS：3.2 美元至 3.25 美元 vs. 2.9 美元至 3 美元（公司先前預估）

儘管星巴克對全年財測樂觀，但調整全年全球同店銷售成長預測區間，從先前預估的 18% 至 23% ，縮小為 20% 至 21%。

星巴克並預測中國的同店銷售將放緩，先前預估在中國的同店銷售成長區間將介於 27% 至 32%，目前把區間下修為 18% 至 20%。該公司也預計中國本季的同店銷售將持平。

中國星巴克執行長王靜瑛（Belinda Wong）對此表示，中國市場的波動只是暫時的，預計將會出現非線性復甦。

美國星巴克目前預計開業至少 13 個月的咖啡廳銷售額將成長 21% 至 22%，高於先前預估 17% 至 22% 的增幅。

此外美國星巴克執行長 Kevin Johnson 表示，公司已鎖定未來 14 個月的咖啡豆價格，避免巴西天氣導致咖啡豆價格上漲的影響。

不過星巴克也預計，本季與 2022 會計年度的勞動力與其他領域成本將會上漲，該公司財務長 Rachel Ruggeri 表示，定價策略將會更加靈活。

F2021 Q3（截至 6 月 27 日）財報關鍵數據

經調整後每股獲利（EPS）：1.01 美元 vs. 0.78 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

營收：75 億美元 vs. 72.9 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

淨利：11.5 億美元 vs. 虧 6.78 億美元（去年同期）

星巴克第三季營收成長 78% 至 75 億美元，優於市場預期 72.9 億美元。全球同店銷售成長 73%，去年由於疫情間實施封鎖措施，同店銷售暴跌 40%。

星巴克在美國市場的同店銷售成長 83%，該公司有近四分之三的飲料銷售來自冷飲，如氮氣萃飲品，另外有超過一半的銷售來自會員忠誠度計畫。而在海外市場，該公司的同店銷售成長 41%，客流量增加 55%。

星巴克財務長 Rachel Ruggeri 表示，公司海外業務市場在疫苗接種與客流量方面皆落後美國，由此可預見，這些市場的營收復甦速度緩慢。

中國的同店銷售成長 19%，去年則是減少 19%。星巴克執行長 Kevin Johnson 表示，公司在中國的業務健康狀況良好，對長期成長潛力充滿信心。