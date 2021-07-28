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〈蘋果財報喜見憂〉成熟製程晶片短缺 iPhone成長力道面臨考驗 

鉅亨網編譯余曉惠
成熟製程晶片短缺 iPhone成長力道面臨考驗  (圖:AFP)
成熟製程晶片短缺 iPhone成長力道面臨考驗  (圖:AFP)
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蘋果 (AAPL-US) 周二 (27 日) 公布遠勝市場預期的業績，iPhone 營收傲視各產品，年增近 50%，高階的 12 Pro 和 Pro Max 熱賣提升毛利率，但在亮麗數字背後，執行長庫克 (Tim Cook) 卻透露晶片荒對本季 iPhone 造成影響，顯示蘋果正面臨困擾眾多行業的相同問題。

庫克表示，和「矽」(silicon，代稱晶片) 有關的供應鏈限制，將影響 iPhone 和 iPad 銷售。全球晶片荒先前主要影響 Mac 和 iPad，但庫克的言論顯示，問題可能開始影響到 iPhone。

他解釋，短缺的不是高效能處理器，而是負責顯示面板或解碼聲音這類一般功能的晶片，這種晶片可以透過較舊的設備來生產，也是生產 iPhone 所需要的零件。

庫克說：「我們遭遇的限制大部分和其他人的情況類似，我將此定義為整個產業的短缺。」

庫克拒絕預測晶片短缺是否會影響到蘋果新會計年度第 1 季 (10-12 月)，這是 iPhone 新機上市後的銷售旺季。

研調機構 CFRA 分析師 Angelo Zino 推測，蘋果可能正為新一代 iPhone 囤積晶片，導致現有機型受影響。他說：「蘋果希望盡可能取得夠多的晶片，但碰到眼前供應瓶頸，代表蘋果今年可能更難滿足需求。」

微軟 Windows 授權營收也是受害者

晶片短缺波及領域廣泛，從個人電腦 (PC)、汽車產業到遊戲領域都感受到衝擊。微軟 (MSFT-US) 同日公布第 2 季財報優於預期，但來自設備製造商的 Windows 授權營收下滑 3%，問題出在「供應鏈瓶頸」。最近幾個月，PC 製造商戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US) 也指出同樣的供應問題。

至於其他零組件的短缺，庫克把問題歸咎於產品需求超越公司原本的預測。他說：「我們確實在一些供不應求的領域遭遇短缺問題，很難讓所有零組件達到我們要求的交貨時間。」

蘋果先前預測，晶片短缺可能影響第 3 季營收，但主要集中在 iPad 和 Mac，並非 iPhone。iPhone 是蘋果最重要的產品，其第 3 季營收成長近 50% 至 395.7 億美元，快要占整體營收一半，iPhone 第 2 季營收也成長 65.5%。

庫克受訪時透露，蘋果設法減輕衝擊，使第 3 季營收受到晶片荒的影響小於原先所料，實際數字低於先前預測區間 (30 億到 40 億美元) 的低檔。

不過財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 說，第 4 季因為晶片荒受到的影響，可能大於第 3 季。

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