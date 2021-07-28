比特幣重回4萬美元上方 有望連8天上漲

比特幣價格持續回彈，周三 (28 日) 盤中重回 40000 美元上方，有望實現今年以來最長的連續上漲天數紀錄。

據 Coindesk 報價，至台北時間下午 13:17，比特幣價格報 40025 美元，24 小時上漲 8.24%，有望連續第 8 天上漲。二哥以太幣及其他主要替代貨幣，也普遍上揚，漲幅在 3-5% 左右。

(圖表取自 coindesk)

加密衍生品交易所 Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 周二發布報告，認為目前比特幣上升動能強勁，回到 45000 美元指日可待，不過想要漲破 50000 美元，還需要多方面條件配合。

Balani 指出，只有突破 50000 美元關卡，才能吸引新的資金流入，並意味著市場變動的方向確立。

部分交易員則認為，近期比特幣價格揚升的主因，是空頭回補。Glassnode 追蹤的數據顯示，今年 5 月份之前，交易員利用穩定幣為抵押品，加碼做多比特幣，但隨著比特幣價格自高點崩落，空頭部位急增，過去約 3 個月時間內，空軍大舉布局，直到近日才退去。

(圖表: Glassnode)

比特幣仍遠低於 4 月中旬近 65,000 美元的高點，不過近日受到馬斯克 (Elon Musk) 及方舟投資的 Cathie Wood 等人的言論激勵，特別是亞馬遜 (AMZN-US) 可能的參與，而找到上漲的理由。