美、中銷售成長 外資調高大江目標價至400元

亞系外資出具最新報告指出，保健品大廠大江 (8436-TW) 將受惠美國、中國市場需求成長，其中收購美國公司生產廠區後，將帶來更多訂單，中國則是產品銷售穩定，估今年每股純益有望達 16.43 元、明年 19.2 元，維持買進評等，目標價從 288 元提高至 400 元。

大江擬收購美國公司 NewAge Inc. 猶他州廠的生產設施及代工銷售業務，該廠預計今年第 4 季啟用，外資認為，大江赴美設置生產基地，除可提供客戶即時服務與縮短供貨時程外，旗下保健品改為「美國製造」，將吸引更多潛在客戶。

外資表示，猶他州廠有望明年上半年開始有營收貢獻，此外，美國客戶銷售產品以高毛利膠原蛋白美容飲品居多，推升大江後市獲利，預估 2022-2023 美國業績年增幅將再擴大。

中國市場部分，外資指出，當地傳統直銷客戶陸續將銷售管道轉至電商平台，此舉讓大江產品價格更具競爭力，另外，大江持續強化與既有客戶的合作，預計需要半年以上時間才會發酵。

外資表示，大江在中國市場的銷售表現，直到今年首季仍呈現下滑態勢，但今年下半年有望觸底回穩，明年將出現營運反彈成長。

外資預估，大江在中國市場回升及拓展美國市場版圖下，今年全年營收有望突破 90 億元、明年則有機會達百億元水準，給予買進評等，目標價上修至 400 元。

大江 6 月營收 8.07 億元，月增 10.15%、年增 8.07%；第 2 季營收 23.41 億元，季增 20.36%、年增 6.07%；上半年營收 42.86 億元，年增 6.83%。