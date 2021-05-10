〈大江法說〉持股和康生超過2成 未來方向股東會後說分明

大江 (8436-TW) 公開收購和康生 (1783-TW) 持股比已超過 2 成，外界關注雙方未來營運方向，對此，永續長李東維今 (10) 日線上法說提到，須待 6 月股東會結束，完成董監改選後，才能對外說明。

大江日前決議以每股 29 元，共 6 億元收購和康生 30% 股權，近期已達最低收購數量，公開收購條件已達成，大江持股和康生比重也攀升至 25.3%，雙方合作也成為外界關注焦點。

對此，李東維回應，和康生大股東表態支持大江，此外，和康生將於 6 月底進行股東會與董監改選，後續合作策略與規劃，預計股東會後再對外詳細說明。

產品規劃方面，李東維表示，新冠疫情帶動益生菌需求暴增，益生菌今年原料用量已超過去年全年，供不應求狀況下，已規劃屏東廠增加產線，近期將投產出貨，後續也將依客戶需求不排除增設產線。

李東維補充，由於過去幾年持續提升產品原料自產率，近期效益逐步顯現，帶動第 1 季毛利率攀升至 44.85%，創新高，後續除加快原料生產外，益生菌原料產線同步投產下，今年第 2 季至第 4 季毛利率可維持 42-44%。

其他產品方面，大江開發的新冠病毒自動檢測平台 QVS-96S，目前已銷售到東南亞市場，不過受到當地疫情影響，裝機時程會往後遞延，台灣則持續與醫院合作，提供檢測服務。