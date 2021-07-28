墨比爾斯：中國加大監管力度 對中小企業是件好事

陸港股近日因當局的監管力度加大，出現恐慌性拋售，造成股價崩跌。看在有「新興市場之父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 眼裡，中國對科技巨頭的整頓，對中小企業是件好事。

墨比爾斯接受《彭博》訪問時表示，由於監管力度加大，科技、教育和醫療行業的中小企業可能會享受更好的成長前景。

他說：「正在發生的是好事，中國政府是在打擊那些各領域占主導地位，排斥小企業的大公司，因此從長遠來看，監管部門的整頓可能對中國市場有利。」

監管原因造成了科技巨頭重挫，MSCI 中國指數本周累計下跌逾 11%，逼近 2008 年金融危機以來最大兩日跌幅。

上周末，中國政府宣布了針對民辦教育公司的新規定，旨在減少學生的工作量，並徹底改革一個它所說的「被資本劫持」的行業。

墨比爾斯表示，包括阿里巴巴和騰訊控股等巨頭在內，消費企業將在整頓中受到打擊。不過他預計，它們最多會再下跌 5% 至 10%，因為投資者將意識到，並非所有公司都必然會受到影響。

墨比爾斯指出，中國上市的企業有數千家，這是一個巨大的經濟體。除非美國政府對中國實施全面禁令，這極不可能，否則中國市場是任何投資者都無法忽視的。

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