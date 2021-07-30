香港首批電子消費券最快周日發放 每人5000港元

據香港政府公告，截至 29 日 18 時，香港電子消費券計畫已收到超過 650 萬個登記。首批符合資格人士，最快周日 (8 月 1 日) 可獲得第一期消費券。

香港政府今年年初的財政預算案中，提出電子消費券計畫，向 18 歲以上公民，發放 5000 港元 (約新台幣 18000 元) 電子消費券，預計措施可惠及約 720 萬人，涉及約 360 億港元財政承擔。

消費券將透過 4 個儲值支付工具分批發放，包括支付寶香港、八達通、Tap&Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK。

香港政府預計，這一措施有望提振經濟復甦。

香港預計周五公布第 2 季 GDP，據《彭博》調查，經濟學家預估中值為年增 7.8%，與第 1 季基本持平。與前期相較，則可能萎縮 0.8%。

香港的經濟試圖走出因疫情和政治抗議，引發的兩年衰退。但由於邊境關閉，零售商和旅遊相關企業，仍受到嚴重打擊，也是催生消費券的主要原因。

財政司司長陳茂波估計，本次消費券發放，將為今年的 GDP 帶來 0.7 個百分點的增長。

香港浸會大學講師 Aries Wong 表示，在第二季疫情穩定的情況下，預計私人消費會出現良好復甦，應該會繼續看到私人消費和商業活動的溫和上揚。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 經濟學家 William Deng 認為，香港今年上半年經濟可能增長接近 8%，而強勁的復甦和未來穩定的前景，可能會促使政府上調增長預期。

Deng 也 2021 年全年成長預期，從 5.3% 上調至 7%。

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