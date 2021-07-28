〈聯亞法說〉缺料、25G基站未回溫 Q3展望保守估季減逾1成

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望本季，聯亞持續受上游零組件吃緊、中國 25G 基站未明顯回升，對營運相對保守，法人估，聯亞 7 月營收僅持平 6 月，第三季營運也將較第二季下滑，季減估逾 1 成，約 5.1 億元。

聯亞財務長楊吉裕指出，電信、資料客戶受上游 IC 缺料影響，6、7 月拉貨動能明顯放緩，部分訂單也推遲至本季出貨，雖然中國 5G 基站需求仍未回溫，但近幾周已有新標案，有助客戶下單動能增溫，依目前訂單交期約 5-6 周估算，8、9 月可望逐步貢獻營運。

楊吉裕解釋，去年中國 5G 基站建置超前，部分客戶去年下半年持續大舉拉貨，導致今年上半年庫存水準偏高、拉貨放緩，預期今年 6 月客戶庫存消化告一段落，加上新標案，客戶將重新拉貨備庫存。

資料中心需求則相對穩健，楊吉裕表示，100G 仍是營運主力產品之一，400G 產品進度則較預期稍有遞延，但本季出貨量將逐步增溫，其他客戶開發進度也都如預期進行中。

新產品開發上，楊吉裕指出，近期在消費性產品有所斬獲，將打入美系客戶頭戴式裝置供應鏈，供應眼球偵測的 PD(檢測器) 產品，預計本季試產、第四季放量，依客戶出貨量推算，預期對明年整體營收貢獻將達 1 成。

因應新產品需求，聯亞今年 5 月就宣布將購置 3 台 MOCVD 設備擴增產能，據了解，新產能將支應頭戴式產品需求，預計最快今年 12 月陸續到貨交機，今年資本支出則維持原規劃約 4 億元水準。