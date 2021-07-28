美股高檔回落 台股周選結算破季線收下影線

美股之前漲台股漲不動，美股現在跌，台股跌更兇！疫情不是趨緩嗎？奧運也很不錯啊，說好的降級行情呢？永誠投顧徐照興分析師表示，台股本就陷入龍捲風操盤術「高階版」、「反市場及反反市場操作」，以長期投資而言，這種跟美股逆勢的複雜行情並不常見，操作千萬別氣餒。(可參閱 https://www.youtube.com/watch?v=7T5GSO3hNjo)

行情每天的 SOP，首先須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，這裡的回檔都當成是比賽前的苦練，只要行情多頭趨勢沒被破壞的話，這裡壓回都是機會。根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股雖昨日壓回，但日 KD 還是黃金交叉，昨日行情的震盪，道瓊 KD 比較漂亮。

台股早盤出現賣壓，尾盤收斂跌幅，該怎麼辦？

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以 回檔 1141 點，指標已落入 20 軸，超賣區囉！這裡持股不用殺低，而行情要攻擊須看加權日 KD，而明日過後進入週線的下半周，需快速拉抬才行！否則週 KD 會出現死亡交叉，而本週同步收週月線，屆時會有新的行情發展。

航運股、鋼鐵股先前已講過報價其實都不弱，今天鋼鐵又有利多，航運中的萬海漲停；而電子股又以中小型的電子表現較強，其中又可分成半導體和車用零組件。

半導體中 MCU、MOSFET、矽晶圓、封測等各有各的題材，而車用就是電池與 ADAS。

MCU：股價經過適時修正，盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、笙泉 (3122-TW)、松翰 (5471-TW)、義隆 (2458-TW) 以及紘康 (6457-TW) 等壓回又可留意。

MOSTET：茂達 (6138-TW) 與杰力 (5299 -TW) 月線支撐、大中 (6435-TW) 今日低點 125、尼克森 (3317 -TW)7 月 5 日大量為撐、富鼎(8261-TW) 7 月 23 日大量為撐、捷敏(6525-TW) 7 月 23 日大量為撐，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶(3016 -TW) 和漢磊(3707-TW) 月線支撐，這族群比 MCU 還強，先前鉅亨網文章也不斷提示，請持續鎖定。

電池：聚和 (6509-TW)、康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)、精星(8183-TW) 上去後，果真就是鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭(6555-TW)，並先擴散至廣宇(2328-TW)，若這族群上去的話，相關概念股乙盛(5243-TW)、正達(3149-TW)、榮創(3437-TW)，未來天鈺(4961-TW) 又可留意了，敦泰 (3545-TW) 則已先過高。

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