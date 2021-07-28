蔡明彰觀點：聯發科、蘋果本季成長趨緩 資金轉往電子價值股、跌深傳產

今天報告的主題是「聯發科、蘋果本季成長趨緩 資金轉往電子價值股、跌深傳產」。

萬寶投顧蔡明彰強調，原本美股及台股上半年創歷史新高後，都認為下半年是科技股傳統旺季，於是科技股領頭上漲，7 月來台股的中小電子漲勢凌厲，櫃買指數創 24 年新高，反之上半年傳產的航運、鋼鐵漲多修正，可是市場預期卻與實際產業狀況有重大出入。

首先，全球市占最大的手機晶片廠商聯發科 (2454-TW) 公佈優於預期的第二季及半年報，並上修全年營收年增率至 45％，但股價永遠反映未來，市場關注的第三季營收僅季增 5％以內，而第四季營收恐季減 14％，釋出下半年旺季不旺的訊息。受此消息衝擊，週三聯發科股價創一個月新低，目前失守季線及半年線。

為何聯發科下半年旺季不旺，主要有兩大原因。首先是缺料之下，半導體產能短缺，晶片缺貨，再者蘋果 iPhone 13 預定 9 月發表，第四季全球手機出貨動能落在 iPhone，恐對大陸品牌手機形成排擠，而聯發科的客戶多數是中國品牌手機，聯發科下跌對其他 IC 設計造成比價壓力。以聯發科今年預估 EPS 58 元計算的本益比 15 倍，但有些 EPS 成長性及毛利率遠不如聯發科的中小 IC 設計，本益比卻是 30 倍以上，足足是聯發科的 2 倍水準。

萬寶投顧蔡明彰強調，8 月 15 日全部公告半年報，投資人可以看清楚哪些中小電子半年報數字優於預期而下半年成長動能強勁，這種中小電子要逢低承接。但是，也有兩種中小電子不要碰，一種是近來股價漲幅太大，已過度反映半年報，再者畫大餅的題材，其實對下半年獲利成長根本沒有太明顯的貢獻，記住可以遙望天邊的彩虹，但不要忘記彩虹稍縱即逝。

台灣的電子業主要集中在 PC 及手機兩大產業，再看蘋果的法說、財報，上季營收創歷史同期新高，服務收入歷史新高，iPhone 銷售較去年同期大增近 50％，但盤後股價下跌 2％，蘋果股價最近漲到 150 美元，刷新歷史天價，說明市場對蘋果下半年旺季的期待，但為何盤後下跌，因受疫情影響，蘋果已連續 6 季沒有發佈財測，但這次警告本季服務收入較去年同期增速恐放緩，供應鏈問題將限制 iPhone、iPad 的產量，由於 iPhone 及服務是蘋果第一及第二大收入來源，等於蘋果暗示本季營收增長將低於預期。

蘋果這個警告影響很大，週三兩岸蘋果供應鏈應聲下跌，大陸的舜宇光學、歐菲光、藍思科技、立訊精密等，台灣的台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 目前都失守季線及半年線。聯發科、蘋果不約而同指出下半年科技業缺料，使得成長放緩，因此不可將資金全數壓在電子股。

萬寶投顧蔡明彰強調，下半年傳產與電子雙主流，投資組合必須平衡佈局。電子股分成兩種，分別為成長股及價值股，如果缺料、缺工、缺產能之下，下半年電子成長股恐不如預期，此時要回頭鎖定價值股，估值太低及低本益比、高殖利率將成為未來電子股意外黑馬。

面板及板卡是電子價值股的二大代表族群，週三大盤一度大跌 376 點，失守季線，跌在電子股，可是面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 逆勢勁揚，因為預期面板雙虎半年報 EPS 2.5 元，全年估 4.5 元，本益比不到 5 倍，估 2022 年配息 2 元起跳，明年殖利率 10％，完全符合價值股的低本益比、高殖利率。

奇怪的事發生在比特幣走勢，雖亞馬遜否認年底前使用比特幣支付，但比特幣不跌、繼續漲，週三曾站上 4 萬美元，是否暗示全球最大電商亞馬遜確實有企圖發展加密貨幣的支付系統。

週三板卡的華擎 (3515-TW)、撼訊(6150-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW) 相對其他電子股抗跌，華擎、技嘉、微星第一季 EPS 都超過 4 元，估第二季仍有相同水準，半年報數據及全年預估 EPS 都是估值偏低。以技嘉為例，全年估 12 元的本益比 8 倍，以配息率 7 成，估算明年股息 8.4 元，殖利率高於 8％。

當市場預期與實際狀況背道而馳，聰明錢立刻在第一時間做出調整，週三逾 70 檔漲多中小電子盤中跌停，但領先修正的航運、鋼鐵只有籌碼凌亂的陽明 (2609-TW) 一檔盤中跌停，表示資金開始移動了，因為 7 月來航運跌 31％、鋼鐵跌 11％，到 8 月 15 日陸陸續續公告的半年報數字，將清楚顯示航運、鋼鐵經過這波大幅修正的估值合理，重新吸引買盤進駐，尤其當大咖科技股釋出下半年成長放緩的關鍵訊息，市場就不會盲目上調科技股的本益比，回頭發現鋼鐵、航運的本益比偏低了。

預料市場資金將在 8 月 15 日公告半年報前後，減碼部分漲多中小電子，轉往航運、鋼鐵低檔佈局，航運、鋼鐵本波急跌三成後，至少可望一波右肩反彈，但整體台股失守季線的信心有待重建恢復，短期內航運、鋼鐵反覆築底，而不是急速的反彈，較穩定的多頭行情應會在 8 月中旬後。

萬寶投顧蔡明彰強調，投資人此時要仔細分析航運、鋼鐵的財報是否真材實料。

彰源 (2030-TW) 受惠不鏽鋼管利差擴大，第一季 EPS 0.45 元，第二季獲利翻倍 0.99 元，上半年 1.44 元，全年估 3～3.5 元，較去年 0.38 元近 10 倍成長，如果電子股相同 EPS，少說股價 60 元以上。

第一家發佈半年報的散裝輪裕民 (2606-TW)，第一季 EPS 0.41 元，第二季 1.22 元，季增二倍，上半年 1.63 元，全年估 4 元以上，較去年 1.04 元，成長 2.8 倍，如果相同 EPS 的電子股，股價至少 80 元起跳。

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