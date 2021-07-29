聯電法說會報喜 將帶動哪些個股喜上加喜？

萬寶投顧王榮旭指出，美中股市上漲帶動台股反彈，大盤重新收復季線，暫時化解破底危機。美股除了費城半導體指數，其他三大指數隨時再創新高。台股這一波相對弱勢，領先拉回測試季線，主要是傳產股拉回，最近陸港也大跌，引發台股賣壓加重。不過隨著最弱勢的貨櫃輪反彈，陸港股也止跌上漲，大盤拉回千點之後，可望在季線及半年線築底反攻。

選股方面，電子、航運各有基本面優勢，未來反攻空間取決於籌碼。例如貨櫃三雄這波大跌近 5 成之後反彈，畢竟股價也已經跌深，後面觀察融資及當沖占比，如果不安定的籌碼太多，反彈空間就會壓縮。

萬寶投顧王榮旭認為，6~7 月強勢的電子這兩天急跌，但融資馬上大減，部分強勢中小電子股只有回跌到 5 日到 10 日線，頂多到月線就反彈，上檔解套壓力比跌到季線的股票還要輕，未來領先創高的機會也比較大。

電子充其量是漲多拉回，蘋果財報是一壞二好，壞的是缺晶片影響到第 3 季出貨量，二好是無庫存過高的問題，而且終端需求依舊相當強勁。這對晶片及零組件廠商來說反而是好消息。

晶圓代工大廠聯電 (2303-TW) 法說會就看好 5G 及電動車趨勢下，第三季需求強勁，業績可望再創新高，上半年 EPS 1.83 元，全年 EPS 挑戰 4 元，本益比約 15~16 倍，低於台積電 (2330-TW)、世界世界 (5347-TW) 與中芯等同業。聯電今天帶量跳空大漲，可望突破 50~55 整理兩個月的平台。

聯電因業績大好，下游半導體封測身價也水漲船高，超豐 (2441-TW) 受惠 MCU、電源管理 IC 等需求大增，上半年 EPS 3.64 元，已經達到去年全年獲利的 77%，7 月營收不排除再創新高，吸引法人提前卡位，今 (29) 日股價就領先大盤創高；半導體封測大廠矽格 (6257-TW) 也受惠網通及電源管理，晶片接單強勁股價昨天拉回，今天馬上就大漲再創新高。

此外，前期專欄推介的功率半導體封測大廠捷敏 - KY(6525-TW) 受惠 MOSFET、IGBT 及二極體等封裝訂單強勁，單月營收已連續 4 個月創下新高，6 月 EPS 0.8 元，僅一個月就賺到單季獲利的一半。MOSFET 可望在第 3 季漲價，捷敏第 3 季業績有望再創高，最近有特定法人默默吃貨，股價也出現強勁反彈。

萬寶投顧王榮旭表示，半導體供應鏈光罩 (2338-TW)、旺矽 (6223-TW) 及順德 (2351-TW) 也值得留意。光罩來自於晶圓代工龍頭訂單持續放量，營收已連續 3 個月創下新高，這波整理姿態很高；探針卡大廠旺矽 7 月已經將 MEMS 探針新產品，送國內手機晶片龍頭認證，若順利通過，明年業績將大爆發。

另外，旺矽也是 LED 磊晶點測分選領導廠商，在蘋果產品將大量導入 mini LED 螢幕之下，最近 mini LED 晶粒大廠富采 (3714-TW) 與 mini LED 封測廠億光 (2393-TW) 默默大漲起來。旺矽也可望打入國內 mini LED 供應鏈，後市看好。

萬寶投顧王榮旭強調，第 3 季台積電、聯電車用晶片放量之下，車用導線架大廠順德產品供不應求，最近漲多拉回，主力籌碼並沒有減少，值得追蹤。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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