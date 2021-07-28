引領臺灣金融科技創新 中國信託獲《數位時代》創新商務獎七大獎肯定

中信金控 (2891-TW) 長期投入數位轉型，創新能量與服務表現備受肯定，《數位時代》「2021 創新商務獎 Future Commerce Award」今 (28) 日舉行線上頒獎典禮，中國信託金控旗下中國信託商業銀行、及台灣人壽雙雙拿下「最佳技術創新－金獎」、「最佳商業模式－金獎」以及「評審團大獎」肯定，各奪下四項及三項大獎肯定，共計七項殊榮。中信金控不僅是本屆獲獎數最多的金融業者，更是全場獲獎成績最優異的企業！

中國信託已連續七年獲得《數位時代》創新商務獎肯定，「創新商務獎」每年從各產業中評選出臺灣數位轉型的企業典範。中國信託銀行「超智能 AML 風險偵測平臺」以創新的法遵科技（RegTech）完備風險辨識與交易監控，透過自建的智能流程自動化的系統，大幅降低人工判斷錯誤或疏漏的風險，減少洗錢犯罪的風險，提供安心的交易環境，榮獲「最佳技術創新─金獎」及「評審團大獎」肯定。

中信銀行「RPA 無人工廠」運用流程機器人，以數位勞動力執行重覆性高且耗時的工作，透過有效人機協同作業模式，大幅提高了中後臺作業彈性及效能，獲頒「最佳管理創新─銀獎」。

「VTM 多功能視訊櫃檯」利用證件光學與文字辨識技術，全程以視訊方式引導客戶開立帳戶，並結合預填單功能、核發金融卡及開通網銀等多項數位服務，讓客戶在非營業時間、疫情期間，仍可體驗免取號、免等候、免與人接觸的便利服務，拿下「最佳體驗創新─銅獎」。

台灣人壽首創「TeamWalk 職場健康管理 APP」提供企業員工健康管理及團險服務，結合多元競賽模式提高趣味性激勵企業員工運動，讓保險公司能降低長期的理賠成本，而節省的成本又能實質回饋給企業與員工，勇奪「評審團大獎」及「最佳商業模式─金獎」雙獎肯定。

另外，台灣人壽「便利賠」ibon 線上理賠申請服務，讓保戶 365 天 24 小時皆可利用全臺逾 6,000 家 7-ELEVEN 門市內的「ibon 便利生活站」申請理賠，作業時間更由原本 6 天縮短至當日申請出險後、最快 30 分鐘內便可取得理賠金，因而獲得「最佳體驗創新─銅獎」肯定。

中國信託致力打造全方位數位金融環境，不讓疫情影響民眾的金融服務體驗，疫情期間推出多項無接觸金融服務，以科技串起金融生態圈、建構各式消費場景，並運用 AI 技術有效掌控風險，方便民眾享有便利安心的服務，傑出表現深獲評審團肯定。邁入後疫情時代，中國信託將持續以前瞻的金融科技技術及創新商業模式，打造「無所不在、無時不在」又具溫度的專業金融服務。