強化美國製造！拜登擬收緊聯邦採購規定 拉高產品本土製比重至60%

一位政府官員稱，拜登政府提議對政府採購進行全面改革，強化關鍵產品的國內供應鏈，包含將政府採購項目的產品本土製含量要求調升至 60%，預計美東時間週三 (28 日) 下午赴賓州參訪工廠前公布相關細節。

目前聯邦政府的美國製零件採購比重為 55%，據政府官員稱，拜登要求產品成分至少 60% 必須在本土生產，才能符合「美國製造」的條件，並在 2024 年逐步調升至 65%，2029 年達到 75% 目標。

此外，拜登還將給予部分關鍵產品更好的價格優惠條件，支持發展國內供應鏈，並要求政府承包商揭露產品的中國製比重，目前承包商只需告訴政府是否達到美國製的門檻。

上述草案仍須經過 60 天的評論期，白宮早在 7 月初就簽署支持該項提案，官員們表示，這只是政府支持美國製造業和創新規則的第一波改革。

今年 1 月，拜登政府簽署行政命令《買美國貨》(Buy American)，藉由聯邦政府採購程序，振興美國製造業，在政策推行下，聯邦政府在美國製產品上的花費已超過 20 億美元，包含為能源部採購的電動車，並為勞工部採購 150 萬美元的辦公室用品、安全測試設備等產品。