〈財報〉輝瑞Q2營收、獲利優於預期 上調全年展望

輝瑞 (PFE-US) 周三 (28 日) 公布第二季財報，本季營收 189.77 億美元，年增 92%，並基於優於預期的成績，上調了今年的展望。

輝瑞現在預計，今年疫苗營收將達到 335 億美元，生產 21 億劑。

輝瑞預計，全年 EPS 在 3.95 美元至 4.05 美元之間，高於此前的 3.55 美元至 3.65 美元區間。預計營收在 780 億美元至 800 億美元之間，高於此前估計的 705 億美元至 725 億美元。

輝瑞股價在盤前交易中下跌 0.4%。

財報關鍵數字

營收 189.77 億美元，年增 92%；

調整後 EPS 每股 1.07 美元，預期為每股 97 美分；

歸屬於股東的淨利潤 55.63 億美元，年增 59%。

公司展望

輝瑞表示，COVID-19 疫苗成為輝瑞的最暢銷產品，預計 2021 年將有 21 億劑 BNT162b2 新冠疫苗交付。透過直接銷售和與其合作夥伴德國 BioNTech 的收入分成，帶來了 78.4 億美元營收。

在一份準備好的聲明中，輝瑞執行長 Albert Bourla 稱本季財報「傑出」，並指出，輝瑞和 BioNTech 已經在全球範圍內交付了超過 10 億劑的 COVID-19 疫苗。

Bourla 表示，輝瑞其他業務的銷售額增長了 10% ，不包括貨幣匯率的影響。

其中，輝瑞的癌症和罕見疾病藥物以及主要用於醫院的藥物的銷售額增長了兩位數。用於預防血栓和中風的 Eliquis 銷售額增長 16% ，至 14.8 億美元， Ibrance 的銷售額在本季度小幅增長 4%， 至 14 億美元。輝瑞無菌注射藥物組合的銷售額增長 12%，至 13.8 億美元。