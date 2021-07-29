〈財報〉波音Q2轉虧為盈 實現純益5.7億美元 盤中漲逾5%

波音 (Boeing) 週三 (28 日) 公布 2021 年第 2 季財報亮麗，隨著需求自疫情頹勢中復甦，波音 Q2 商用飛機交付數較去年大增近 3 倍，幫助公司實現近 5.7 億美元獲利，為近 2 年來首度，銷售額也增逾 4 成，雙雙優於市場預期。

受財報好表現激勵，週三美股盤中，波音 (BA-US) 漲逾 5%，暫報 233.56 美元。

週三美股盤中的波音股價走勢 (圖：Google)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

銷售額：170 億美元，年增 44%，Refinitiv 調查共識預期為 165.4 億美元

純益：5.67 億美元，去年同期為虧損近 24 億美元

每股純益 (EPS)：1 美元，去年同期每股虧損 4.2 美元

營運現金流：-4.83 億美元，去年同期為 - 52.8 億美元

Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

核心營業利潤：7.55 億美元，去年同期為 - 33.19 億美元

核心營業利潤率：4.4％，去年同期為 - 28.1%

核心 EPS：40 美分，去年同期每股虧損 4.79 美元，Refinitiv 調查共識預期為虧損 83 美分

自由現金流：-7.05 億美元，去年同期為 - 56.3 億美元

(圖：波音財報)

睽違將近 2 年，受商用飛機交付驅動，波音終於成功在 Q2 轉虧為盈，實現純益近 5.7 億美元。此外，該公司上季燒掉大約 7 億美元現金，遠低於華爾街預期的 28 億美元，並較 Q1 大幅改善。

觀察部門表現，波音在 Q2 交付 79 架商用飛機，年增 295%，使該部門營收大增 268%，至 60.15 億美元，部門營業虧損雖較上季改善，仍達 4.72 億美元。

國防、太空和安全部門營收年增 4%，至 68.76 億美元，營業利潤率升至 13.9%；全球服務部門營收年增 17%，至 40.67 億美元，利潤率自去年的 - 19.3%，升至 13.1%。

波音表示，自去年 11 月獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 批准以來，已交付 130 多架 737 Max，此前停飛的 190 多架也已恢復使用，目前計畫以每月約 16 架的速度生產，預計 2022 年初將逐步增產至 31 架，視市場需求來評估生產計畫。

企業看法：

波音執行長 Dave Calhoun 表示，雖然市場環境正在改善，公司仍密切關注新冠疫情的確診情況、疫苗分配以及全球貿易情勢，作為產業穩定的關鍵指標。

Calhoun 表示，Delta 變種病毒近期快速傳播，可能使長途運輸客機的需求復甦受到干擾，但他認為不會對航空旅遊需求造成嚴重影響。

去年因遭逢嚴重虧損，波音原先預計今年底前將總人力削減至約 13 萬人，但隨著需求自疫情復甦，Calhoun 稱員工總數可能維持在目前的 14 萬人左右。

華爾街分析：

Baird 分析師 Peter Arment 認為，波音 Q2 財報表現將對股價形成利好，且投資人將密切關注自由現金流的前景改善。Arment 看好波音股價表現，將股票評級定為「買入」，目標價為 306 美元。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 的態度就沒有那麼樂觀，他指出波音的商用飛機部門仍持續虧損，因此必須在下季做出一些改變，例如是否開發新的單走道客機，來取代 737 Mac 和 757 項目，並和空中巴士 (Airbus) 的 A220 競爭。