一手掌握Fed最新決策：Taper條件、設新工具、淡化Delta威脅

週三 (28 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，儘管美國疫情升溫，但美國經濟朝滿足減碼購債 (Taper) 的條件取得了進展。

聯準會維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，持續每月 1,200 億美元的債券購買，沒有發布任何新的經濟預測。

鮑爾淡化變種病毒對經濟的影響 (圖片：AFP)

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：淡化疫情對美國經濟的影響

Fed 最新聲明中提到，疫情影響最嚴重的行業出現明顯改善，但尚未完全恢復。

隨著新冠變種 Delta 病毒在肆虐，美國 CDC 近期逆轉口罩令，要求完全施打疫苗的人在室內戴上口罩，外界正擔憂這將影響美國下半年經濟。

鮑爾對此表示，在過去一年和現在的幾個月裡，新冠疫情接連出現，每一波疫情對經濟的影響往往較小，看來美國已經學會了處理這一問題。

鮑爾表示，Delta 變種病毒情況是否也會如此？大家拭目以待，疫情對美國經濟的影響較小不是一種不合理的期望。

重點二：就業市場

鮑爾稱，新一波疫情可能會在一定程度上減緩美國勞工重返就業市場的速度，或打亂學生秋季的返校計畫。

鮑爾稱，不能為最大就業目標設定一個數字，美國在實現就業市場取得實質性進展方面，還有一定的距離。

重點三：重申高通膨是暫時的

Fed 預計未來幾個月的通膨率將超過 2%，短期通膨風險走高，中期將回落，但通膨持續的話，Fed 將採取行動。

鮑爾承認今年通膨的上升速度比他和其他 Fed 預測的要快得多，通膨可能會比 Fed 預期的更高，更持久，但他仍維持高通膨是暫時的論調。

鮑爾稱：「供應瓶頸比預期的要大，仍有望降至長期目標，我們需要的只是一點耐心。」

重點四：首度深入討論 Taper

FOMC 最新聲明中表示：「經濟在實現這些目標方面取得了進展，委員會將在即將召開的會議上繼續評估進展。」該聲明暗示，Fed 距離啟動縮減購債 (Taper) 的時間近了，但鮑爾給予謹慎的發言。

聯準會 (Fed) 自去年 9 月以來每月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)。

鮑爾稱，本次利率會議，Fed 官員首度在縮減購債 (Taper) 規模的時間、速度和構成進行深入討論，尚未做就 Taper 時機點做出任何決定，啟動 Taper 的時間表尚未出爐。

市場預期 Fed 將優先縮減與美國房市掛鉤的 MBS 購債，但鮑爾稱：「本次會議中中幾乎沒有支持該論點，我們預測將同時縮減這兩方面 (公債和 MBS) 的規模，這個問題將持續討論。」

鮑爾補充，在 Taper 之前，他希望在未來幾個月看到一些強勁的就業數據。

重點五：還沒考慮升息

鮑爾稱：「我們的做法是盡可能地透明。我們還沒有取得實質性的進一步進展，要實現這一目標，我們還有一些工作要做。」

根據 CME FedWatch 網站的數據顯示，利率會議後，2022 年底前升息的可能性已從會前的 54.4% 升到 62%。

重點六：設立新工具

Fed 宣布建立兩個常設回購工具，用於美國國內和國外市場。這些工具允許符合條件的國內外市場參與者將美債和其他短期證券換成現金。Fed 稱，這些工具將作為貨幣市場後盾，以支持貨幣政策的有效實施和市場平穩運行。

華爾街分析：

Grant Thornton LLP 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，預測前所未有的財政支持將在今年年底開始放緩，鮑爾對 Delta 變種病毒和就業市場並不擔心。

State Street 高級全球市場策略師 Marvin Loh 表示，鮑爾持續傳遞鴿派訊息，某種程度上是在回應外界對他將改變立場的擔憂，或者是他一直在談論的更耐心的態度。

Marvin Loh 提到：「在開始考慮升息之前，Fed 仍在緩慢地縮減資產購買規模，因此根據我們聽到的所有消息，預估距離升息仍有幾年的時間。」