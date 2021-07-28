IMF警告：通膨可能更持久 各國央行需先發制人

週二 (27 日) 美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 開始為期兩天的利率政策會議，國際貨幣基金組織 (IMF) 發出警告，通膨可能更持久，各國央行需先發制人。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5.4%，高於市場預期，近 13 年來的最快增速，英國 6 月份消費者物價指數升至 2.5%，為自 2018 年 8 月以來最高。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 本月中旬在美國國會作證，他表示，離調整購債的就業與通膨的雙重標準還有一段距離，通膨將在未來幾個月保持高位，再逐漸放緩下來。

華爾街就通膨壓力是否將持續之際，國際貨幣基金組織 (IMF) 週二發布更新的《世界經濟展望》給了一張的「黃牌警告。」

更新的內容中指出，IMF 預計大多數國家的通膨率將在 2022 年回到新冠疫情前的水準，但不確定性仍然很高，存在一種風險，即通膨壓力可能會變得更加持久，各國央行可能需要採取先發制人的行動。

IMF 本月初曾表示，如果美國提供更多的財政刺激支持，那麼這可能會進一步增加通脹壓力，導致升息早於預期。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 週二發表一篇文章表示，更持久的供應中斷和急劇上升的房價可能是造成高通膨持續的部分因素，警告一些新興市場和開發中國家的通膨率將持續高升至 2022 年，一定程度上和持續的食品物價壓力和貨幣貶值有關。

全球經濟復甦持續充滿不確定性，IMF 週二將 2021 年全球經濟成長率預測維持在 6%，但修改了對 2022 年的預估值，從 4 月的 4.4% 上修至 4.9%，主要是上調了已開發國家的經濟成長預期。

2021 年美國最新經濟成長率預期為 7%、2022 年為 4.9%。歐元區 2021 年經濟成長率預期為 4.6%、2022 年為 4.3%。日本 2021 年經濟成長率預期為 2.8%，2022 年為 3%。中國今年有望升至 8.1%，明年則為 5.7%。

IMF 稱，如果疫苗普及率低於預期，可能會讓新冠病毒變種持續傳播，為世界經濟復甦帶來下行風險。