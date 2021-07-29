〈貴金屬盤後〉黃金小幅收低 Fed發布聲明後續跌
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週三 (28 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，接著在 Fed 表示美國經濟有所進展，朝其縮減債券購買計畫的目標邁進後，黃金期貨電子盤持續走低。
Fed 週三結束了為期兩天的會議。在黃金收盤後約半小時，Fed 發表聲明指出，經濟和就業市場繼續走強，今年通膨上升主要反映了暫時性因素。
Fed 也表示，美國經濟有所進展，朝其縮減債券購買計畫的目標邁進 (即 Fed 設定的最大就業和價格穩定目標)。然而，目前還沒有取得足夠的進展以開始縮減，「Fed 將持續在後續會議上持續評估進展。」
Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示，「黃金多頭先前希望，delta 新冠病毒的蔓延可能會促使 Fed 讓今日傳達的訊息更鴿派，結果卻沒有這樣。FOMC 反而似乎以省略不提 delta 變種病毒的影響，表明 Fed 仍朝著最終縮表的方向發展。」
「考量到這回 Fed 會議前已經有大量炒作和預期，所以沉悶的市場反應與預期形成鮮明對比。Fed 發表政策聲明後，黃金價格大致上變化不大，再次表明會議前的現狀仍然有效。」
- 8 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美分或 0.01%，收每盎司 1799.70 美元。
電子盤交易，8 月黃金期貨價格再下降至每盎司 1798.50 美元。
- 12 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.03%，收每盎司 1804.60 美元，此為交易最活躍的黃金期貨之一。
展望未來，Lundin 預期黃金市場持續和其他產業一樣，都會聚焦 Fed 傳達的訊息。
「持續高通膨的數據，或者 delta 變異病毒散布，對經濟產生有害影響的跡象，將被解讀為黃金利多。但就目前來說，黃金似乎在區間內震盪。」