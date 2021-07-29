WGC：上半年黃金需求年減10% 各國央行則擴大買進

根據世界黃金協會 (WGC) 的最新研究，第二季黃金需求有所回升，但這還不足以扭轉年初的疲軟局面。

世界黃金協會在其季度黃金需求趨勢報告表示，第二季全球黃金需求總量為 955.1 噸，與 2020 年第二季基本持平。然而，由於第一季數字令人失望，今年上半年黃金總需求下降了 10%。

黃金 ETF 需求變化 (圖表取自 Kitco)

儘管今年上半年黃金需求大幅下降，但 WGC 研究主管 Juan Carlos Artigas 認為，第一季投資市場的拋售，是對去年創紀錄資金流入的戰術調整。

他補充說，在第二季和上半年，沒有看到任何跡象表明更廣泛的市場趨勢發生變化。

世界黃金協會指出，今年上半年，消費者和機構投資者對黃金需求的態度出現了分歧。消費者增加了對實物黃金投資和黃金首飾的需求，而機構投資者大多減持黃金，這兩個趨勢的影響相互抵消。

與此同時，多國央行對黃金的胃口也在增長。上半年全球儲量增加了 333.2 噸，比同期的 5 年平均水準高出 39%，特別是泰國、匈牙利和巴西央行的購買力度最大。

世界黃金協會資深市場分析師 Louise Street 指出，如果中央銀行繼續在最近的水準上買進，將為黃金市場提供支持。