投資、消費大躍進 永豐DAWHO大戶投用戶突破10萬戶

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行「大戶 DAWHO」今 (2021) 年上半投資與消費應用大幅成長，其中，累積上半年綁定大戶投的用戶已逾 10.5 萬戶、信用卡刷卡金額更年增 2 倍。

永豐銀行表示，DAWHO 結合消費、投資、儲蓄與彈性資金四大個人核心服務，今年第二季新版 APP 上線，整合證券功能，用戶可掌握個人資產現況，且可同享活儲高利。

受防疫概念消費行為帶動，外送、網購消費大增，DAWHO 信用卡指定通路消費最高 7% 現金回饋，成為民眾刷卡首選，帶動 5、6 月刷卡筆數和刷卡金額，相較去年同期分別成長了 1.8 倍和 2 倍之多。

永豐銀行表示，今年上半國內疫情升溫，民眾減少外出，數位金融服務使用頻率大增，整體今年上半 DAWHO APP 用戶數激增，相較去年下半成長 1 成，累計使用 APP 轉帳相關功能的次數更成長 1.7 倍。

面對市場激烈競爭，DAWHO 持續展現創新能量，永豐銀行表示，後疫情時代，全球經濟復甦伴隨科技應用爆發，國人對各式金融商品的投資需求持續攀升，疫情更是加速投資行為線上化；永豐提前布局理財生態圈，新版 DAWHO APP 整合證券資產，投資損益一目瞭然，且綁定 DAWHO 數位帳戶作為交割戶，還能直接升級「大戶」等級，享受帳戶餘額新台幣 50 萬元內 1.1% 高利。下半年預計針對投資新手推出理財專區，助年輕族群扎穩理財根基。