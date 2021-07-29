【野村投信】台股變便宜了！

焦點訊息：

IC 設計大廠德州儀器（TI）公布第三季財測成長趨緩，並表示以往第三季的傳統旺季可能不適用於目前情勢，認為未來需求不易預測，故拒絕評論第四季展望。

英特爾（Intel）宣布上調全年財測，認為全球晶片短缺至少需要兩年才能恢復。資料中心方面，下半年業績將回穩，表現會優於上半年。至於外界普遍認為解封後需求將下滑的電腦市場相關銷售，該公司稱熱度可望延續至明年。上述展望與台積電法說會的觀點一致。

經理人觀點：

合理的技術性修正：

近期歐股、韓股及費城半導體陸續回測季線，台股今日也跟進了。從 5 月中至本月中旬的兩個月裡，加權股價指數一口氣上漲了將近三千點，近兩週則快速修正近千點，約三分之一的回檔幅度已基本符合技術面的多頭修正。我們認為當空間滿足點達到後，接著就等時間滿足點的出現。

台股變便宜了：

6 月底大盤股價淨值比（PBR）約 2.4 倍，本月 15 日觸及萬八時達 2.5 倍，目前則回落至 2.2 倍，扣除護國神山後只有 1.6~1.7 倍，搭配目前每股盈餘（EPS）持續上修的態勢，台股吸引力自然又上一層樓。

咀嚼誘發修正的變數：

不過，股市的每一次技術性修正都不會憑空無據，每一次都該評估持股是否須因時因地進行相應調整。我們正持續關注一些變數，例如上升的半導體庫存，尤其是某些 IC 設計公司，雖然供應鏈仍然緊俏，但這或許已不再是足以讓業者拿來解釋晶片供應不足的理由了；用白話文講，我們擺脫供給缺口，朝向終端需求決定勝負的時間點已愈來愈近。

布局有趣的機會點：

蘋果財報（截至 6/26）亮麗，在淡季交出超越華爾街預期的好成績。值得注意的是 iPhone 銷售強勁（年增率近五成），在大中華區則拿下近六成的銷售成長。我們研判，華為手機的市佔率幾乎已經落入蘋果口袋，故重申看好第三季的 iPhone 新機鋪貨效應，甚至不排除見到部分 Android 陣營消費者在新機上市後轉投蘋果的情境。另一方面，Mini LED 滲透率或許可望因蘋果「認真的態度」而見提升，台廠中不乏好的投資機會點。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】