〈彩晶股東會〉下半年維持滿載稼動率 訂單能見度最遠看到年底

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望未來，副總經理吳許合表示，下半年進入傳統旺季，產線稼動率仍將維持滿載，訂單能見度最遠已達年底，將持續調整產品組合，維持既有獲利能力。

吳許合表示，第三季各產品線需求皆已掌握，零組件缺料較嚴重的筆電應用，客戶訂單最遠則已可看到年底，預期下半年整體產線稼動率、出貨將維持滿載高檔，但個別市場應用轉弱，也將影響營收表現。

近期面板價格則出現雜音，吳許合回應，不評論價格走勢，強調價格隨行就市。

從各應用分析，吳許合表示，彩晶近年強攻中尺寸平板、筆電產品，上半年營收占比已達 47%，其中，彩晶為全球前三大平板面板供應商，主要客戶包含亞馬遜 (AMZN-US)、三星，但受晶片吃緊、新舊產品交替，估下半年出貨將維持上半年水準。

手機、穿戴裝置方面，彩晶近年持續降低手機比重，預期全年營收比重降至 20% 以下，穿戴裝置則搭上健康照護商機，出貨維持高檔，第三季也將推出首款搭載 TDDI 的穿戴裝置，估全年占比可望從 7% 提升至 10%。

工控市場則相對穩健，彩晶受惠 POS 機、居家控制應用需求，上半年工控營收占比來到約 15%，估全年維持相同水準，車載市場則已連續三年衰退，受限車用 IC 晶片短缺，全年出貨量估將略低於去年。