彩晶擬砸170億元南科擴產2成 最快2023年開出

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (7) 日公告，因應 TFT-LCD 產能提升，董事會核准新增 170 億元資本支出預算案，預計將從本月開始分批投資，最快一年半後投產，可望增加每月約 3 萬片產能，較目前每月 13-14 萬片，產能提升約 2 成。

彩晶近年並未有大型投資計畫，去年資本支出僅約達 20 億元，這次董事會新增核准 170 億元資本預算雖為分批分年投資，但依此推算，彩晶今年資本支出將較往年翻倍成長。

產能規劃方面，彩晶表示，董事會這次通過將在南科既有廠房再增設一條中小尺寸面板產線，總資本支出估達 170 億元，而依面板廠新建、設備驗證時程估算，新產能最快將在 2023 年開出，屆時月產能可望從目前約 13-14 萬片，提升至 16-17 萬片。

彩晶進一步表示，新產能仍主要以中小尺寸面板應用為主，包含手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等，也將同步朝 mini/microLED 背光產品發展。

彩晶今也公告將在 7 月 29 日召開股東常會，預計將通過去年盈餘分配，每股將配發 0.5 元現金股利，並全面改選董事，含四席董事、三席獨董。

彩晶新任候選名單除董事長焦佑麒、華新麗華 (1605-TW)、和鑫 (3049-TW) 董事長馬維欣外，將新增新光人壽副總經理吳欣盈，獨董候選名單方面，除趙辛哲、孫璐筠外，也將新增洪慶山。