網家強化地區艙布局 估下半年出貨量再增2-3成

網家 (8044-TW) 今 (29) 日召開股東常會，網家執行長蔡凱文表示，不斷增加分區外部艙來提升出貨能量，預計至年底前可再提升 20-30%，接下來大型倉儲開始運作後，綜合能量將再提升 3-4 倍，對於未來的營收成長，已逐漸備好龐大物流支持。

由於目前各家電商業甚至是連鎖實體零售業者都在強化短鏈布局，蔡凱文說，正不斷找尋分區外部艙增加出貨能量，地區艙可加快出貨，預計下半年將再提高 20-30%，而接下來若大型自動化倉儲開始運作，將可進一步改善現有倉庫的效能，綜合能量有望一口氣提升 3-4 倍。

對於領投香港物流新創 Pickupp A + 輪融資，蔡凱文指出，Pickupp 可以支持一小時物流、隔日配送等服務，儘管 Pickupp 以送達水準為營運主軸，但具備大型物流的效率，相信與其策略合作後，將可在運送時間上提供更好的服務。

網家今日在股東常會中通過以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案，在規模 2100 萬股額度內，將找尋合適的策略投資人，網家董事長詹宏志說，希望藉此打造下一個世代的競爭力，過去一年來已有多家公司表達意願。

蔡凱文進一步說明，策略投資人的選擇會依照生態圈、技術或未來發展上的需求而定，盡量以國際業者為主。

展望下半年，蔡凱文指出，在宅商機的帶動下，食品類別成長快速，仍將積極擴充產品數並調整非 3C 類別產品的運送能量和操作方式，並推出更多新服務。