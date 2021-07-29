運價高漲趨勢未變 陽明9月再加收GRI 2個月內五度漲價

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 對客戶發出做新通知，自 9 月 1 日起將再加收綜合費率附加費 (GRI)，這是陽明繼 7 月 1 日、7 月 15 日、8 月 1 日和 8 月 15 日加收 GRI 費用後，短短 2 個月第五度調漲運費。

正值海運旺季，塞港缺艙問題未能緩解，全球各航商陸續加收旺季附加費，陽明最新發給客戶通知，9 月 1 日起將再加收亞洲到美國和遠東到加拿大 GRI 費用，每 TEU(標準 20 呎櫃) 加收 900 美元，每 FEU(標準 40 呎櫃) 加收 1000 美元，而 40 呎特殊櫃加收 1125 美元。

對於採 IPI 和 MLB 運輸方式的遠東 - 美國 GRI，遠東 - 加拿大 GRI，每 TEU 加收 1800 美元，每 FEU 加收 2000 美元，40 呎特殊櫃加收 2250 美元。

陽明總經理杜書勤日前曾強調，歐美尊重市場的自由機制，美國政府並非干預運價，看好下半年市況比起上半年不會有太大變化，供需缺口甚至會擴大，營收和獲利將繼續維持高檔。

而陽明近來新租入的 11000TEU 級貨櫃輪「帆明輪」(YMTravel) 已竣工交付，配合 THE 聯盟航線規畫，於 7 月 30 日起投入亞洲往返美洲的 PS6 航線，在旺季艙位供不應求之際增添新動能。

本土法人認為，依據 BIMCO 和 CLARKSONS 統計全球貨櫃新船訂單，估計明年全球貨櫃新船下水量將低於今年，並創下近幾年的最低值，預料供不應求狀態會延續延至明年。