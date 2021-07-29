台股強彈站回17400點 外資終結連3賣 三大法人買超221.26億元

美國晶片股重拾漲勢，台股今 (29) 日也在兩大半導體權值股聯電、聯發科的領軍下，開高走高，一舉收復季線及 5 日線，加上貨櫃三雄午盤後轉強、衝上漲停，帶動指數終場大漲 267 點，收最高 17402 點，外資終結連 3 賣，三大法人同站買方，合計買超 221.26 億元。

加權指數成交值萎縮至 4687 億元。觀察資金動向，外資昨天大砍 220 億元後，今天終止連 3 賣，轉為買超 191.45 億元；投信買超 8.84 億元；自營商也買超 21.03 億元。三大法人聯手買超 221.26 億元。

聯電第二季毛利率衝破三成，並上調今年 ASP 預估，將成長 10-13%，聯電今天吸引大量買盤湧入，股價勁揚逾半根停板，收 54.6 元，成交量爆出逾 42 萬張；台積電今天一路在平盤附近整理，終場小漲收 583 元；IC 設計指標股聯發科強彈近 5%，站回 900 元大關，收 933 元。

航運再度躍居人氣族群，雖然陽明被關禁閉，但 9 月起將再加收綜合費率附加費 (GRI)，可望挹注獲利表現，帶動股價噴出漲停，達 129.5 元，長榮、萬海午盤過後也全數亮燈漲停。裕民、台驊投控、慧洋 - KY、四維航等也都衝上漲停板，整體運輸類股強漲逾 8%，占大盤成交比重約 33%。

鋼鐵股重回多頭懷抱，中鋼領漲近 3%，收 36.3 元，燁興、志聯、佳大股價亮燈漲停，中鴻、燁輝、春源、聚亨、大成鋼等漲勢都相當強勁。此外，國內紙廠醞釀三度調漲紙箱價格，造紙股今天股價回神，榮成勁揚逾 7%，華紙、寶隆、永豐餘也表現不俗。

值得關注的是，富邦媒今年上半年稅後純益達 16.65 億元，年增 82.6%，已賺贏去年前三季，每股純益 9.15 元，今日吸引資金進駐，股價上漲超過 6%，收 1650 元，為近一月來高點。