機能有感提升 遠雄港灣造鎮140億案量登場

台中房市近年以「中科走廊」為核心，刺激出北屯、烏日與台中港三地圈出的購屋金三角。國道 4 號台中環線豐原潭子段即將開通，串起原本國 4 豐原清水段並銜接台 3 線，連結國 1、國 3、74 號與 61 號線，為台中串起更全面的交通路網，打通大台中交通任督二脈，大幅縮短清水跟中科距離，尤其海線清水仍屬房價 1 字頭的低基期區，繼烏日、北屯相繼站穩 3 字頭後，今年在通膨壓力的買氣催逼下，可望在解封後創造站上 2 字頭增值力道。

隨海線生活娛樂消費核心三井 Outlet 第二期將在今年下半年開幕試營運，遠雄下半年登場的「遠雄幸福成」料將以 6700 坪大基地，蓋出 8 棟 28 層地標建築，總計 140 億的超大開發量體，與占據文化廣場、頂魚寮公雙公園萬坪綠地首排的優勢，為海線造鎮帶來新一輪價值提升。

8 年前開始進入台中耕耘台中港，推出「遠雄之星」海線造鎮案，1-8 期累計銷售逾 2600 戶，不僅創下區域最大推案量紀錄．同樣以過去三峽、林口全區規劃、低密度生活綠意街廓、生活機能導入與推案交屋速度同步的造鎮經驗，讓區域房價從 12、3 萬逐年增漲，到今年初完銷的「遠雄之星 8」，已達每坪 19 萬行情！市場預估「依海線每年 5-6% 成交行情增幅，今年下半年很可能是 1 字頭最後的上車機會，加上通膨壓力在後，解封後預料會湧現一波抗通膨買盤。」

機能有感提升！遠雄港灣造鎮新案的「遠雄幸福成」140 億案量登場，為文化廣場、頂魚寮公園萬坪綠帶第一排。(圖: 業者提供)

遠雄房地產副專沈柏祐指出表示，今年海線造鎮全方位的生活機能「有感」提升，7 月中清水區星巴克開幕，三井 OUTLET 2.0 啟動也將於下半年打造戶外型態的百貨商城，國道 4 號新環線也即將開通，坐擁萬坪雙公園首排的「遠雄幸福成」登場，提供中科新貴和中部民眾開窗即是海景的愜意港灣生活，不單是疫情後更親近大自然的生活住居新選擇，社區內還規劃有北歐樂活風格的 8 大主題豐富公設。

對比 14 期重劃區、水湳智慧城周邊、單元三、四、五重劃區，新案開價每坪達 40-60 萬元；七期豪宅衝上 60-80 萬元天價；台中市南區、太平區 74 號快速道旁、豐原區、烏日高鐵特區、大雅區、大里區等紛紛也在下半年站上 3 字頭，遠雄海線造鎮新案「遠雄幸福成」是購屋民眾把握 1 字頭增值上 2 字頭的絕佳進場機會。