〈房產〉中和景平路成新北市今年房產熱區 成交突破百件

房仲業者引用內政部實價登錄資料統計，新北市今年 1-5 月交易量前十名的路段，其中，中和區景平路奪下第一名；新莊區的中正路以及汐止區的東勢街則分居二、三名。同時，榜首的中和區景平路段期間成交量突破百件，且每坪成交均價 45.2 萬元也是榜內最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，從這次入榜的熱門路段來看，各路段的平均單價多與行政區的平均水準相差不遠，有些更是略高於區域水平，顯見在房價負擔較低的新北市，除了房價外，消費者購屋時將生活環境及交通機能列為重要考量。

這次進入成交量前三名的路段中，中和區的景平路以及新莊區的中正路都有捷運加持，而第三名的汐止區東勢街則是入榜名單中少數的郊區路段。陳金萍說，中和區景平路與捷運環狀線高度重疊，沿路共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四個站點，可轉乘至中和新蘆線、松山新店線及板南線，交通上十分方便；生活機能上，沿路店家林立，包括各式餐飲、藥妝、3C 電子、銀行及大型健身房等，還有大潤發、全聯及傳統市場可供採買，因此即使平均單價略高於中和區平均水準，仍受到消費者的青睞。

而交易量排名第二的新莊區中正路同樣也是坐落於捷運沿線，陳金萍指出，中正路上有不少中和新蘆線的捷運站站點，無論是搭乘捷運或是自行開車、騎車，大約 10-20 分鐘路程就能夠到台北市中心，對於有通勤需求的消費者來說相當有吸引力。從實價登錄資料來觀察，多數的交易都集中新莊站、丹鳳站及迴龍站周遭，其中，新莊站主要受到豪宅社區「永鼎帝京」的多筆成交帶動；而丹鳳站及迴龍站則挾著末端站的價格優勢以及便利的捷運系統，成為許多小資通勤族的最佳選擇。

第三名汐止區的東勢街屬於郊區的別墅聚落，在甲山林天墅、興富發莊園兩社區多筆成交推動下入榜，陳金萍表示，汐止區東勢街位於山腳下，擁有綠意景致及清幽的環境，因為距離南港只有 8 分鐘的車程，在比價效應下吸引不少追求悠閒生活的消費者。由於屬於純住宅區，因此在生活機能上多依賴鄰近的中研院生活圈，五分鐘的車程內有傳統市場、超市以及各式店家，日常所需一應俱全，對於東勢街的住戶來說仍相當方便。

而以行政區劃來看，中和區除了高居榜首的景平路外，同區的中正路及中山路二段同樣也榜上有名，共有三個路段上榜；而近期因為人口成長而受到關注的林口區，同樣也有三個路段上榜，分別為文化三路一段、二段以及文化二路一段，新北十大熱門交易路段中，中和區及林口區就佔了六個。

陳金萍表示，中和區是新北市的成交熱區之一，而上榜的三個路段則是串聯中和區交通的主要道路，分別連結板橋、萬華、永和以及新店，同時也是中和區房市發展的重心。由於該三個路段街位於中和區的北部，距離台北市較近，沿路也有不少中和新蘆線及環狀線的站點，因此在地理位置及交通機能的優勢下吸納了不少台北市外溢的人口。