〈日月光法說〉Q3營收季增2成以上衝新高 產能估缺到2023年

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (29) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，目前需求比先前看起來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡，打破外資預期封測第四季供需會紓解的看法。

展望下半年，吳田玉看好，客戶需求相當強勁，下半年營收將逐季走揚，且明年第一季還有機會再優於今年第四季，法人估，日月光投控第三季營收季增 21-25%，將創歷史新高，且在第四季、明年第一季逐季成長下，等同日月光投控營收將連三季挑戰寫新猷，進入高速成長期。

日月光投控除了營收成長，獲利也優化，吳田玉指出，今年上半年封測事業毛利率達 25.02%，已達全年毛利率 25% 的目標，預期下半年將持續提升，財務長董宏思也看好，明年封測事業有機會改寫先前毛利率 27% 的紀錄。

吳田玉認為，目前客戶相當積極，預期強勁需求將延續至 2022 年，長約更已簽訂至 2023 年，且因產能擴充仍須考量整個封測產業鏈，如導線架、載板、設備等，以目前來看，設備交期長達 1 年，預期供需最快會在 2023 年某個時間點達到平衡。

此外，吳田玉也補充，儘管重複下單及存貨控管疑慮存在，不過目前看起來是屬於局部及暫時性的問題，對整體生意動能影響有限。

日月光投控上半年資本支出達 10.82 億美元，預期今年資本支出維持 19-20 億美元，其中，比重為封裝 65%、測試 25%，材料與 EMS 事業各 10%。

隨著電動車趨勢成形，日月光投控也積極布局車用領域，以今年封測事業來看，車用營收將成長超過 50%，比重則達 5-6%，明年將進一步挑戰 1 成。