擴充新產能 日月光半導體斥23.62億元購入K25新廠

日月光投控 (3711-TW) 今 (10) 日宣布，子公司日月光半導體經其董事會決議通過，向關係人宏璟建設購入 K25 新建廠辦大樓一案，雙方議定未稅交易金額為 23.62 億元，因應未來擴充傳統及先進封裝產能，以及提升生產製造支援效能。

日月光投控表示，該交易分別為高雄市楠梓區科技路 2 號的地下 3 樓至地上 9 樓建物以及高雄市楠梓區科技路 6 號面積 6.86 坪的倉庫，交易總坪數為 1.9056 萬坪。

日月光投控指出，半導體為配合其高雄廠營運成長，擬購入位於楠梓科技產業園區第二園區的 K25 新建廠辦大樓，主要設置打線封裝及覆晶封裝產能，以因應高雄廠區未來產能擴充所需，以最佳產能配置提升日月光半導體在第二園區的封裝及測試一元化服務效能，強化整體營運發展。

日月光投控強調，本案交易價格訂定主要參酌戴德梁行不動產估價師事務所及第一太平戴維斯不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具的估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書後，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。