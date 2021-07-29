〈致伸法說〉高階聲學產品迎旺季 Q3營收將優於上季

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (29) 日舉行線上法說，展望本季，財務長蕭英怡表示，高階、消費等聲學產品進入出貨旺季，成長率將高於其他產品線，不過零組件缺料仍是最大挑戰，預期本季營收將優於第 2 季，毛利率與營利率則較上季持平或小幅成長。

蕭英怡坦言，今年訂單都不是問題，而是要面對 IC 料件供給吃緊，缺料狀況恐延續至第 4 季，所幸國際品牌客戶會幫忙追料，並適時向客戶反映原物料成本，維持公司利潤。

聲學產品方面，代理發言人曾雅蘭表示，聲學產品淡旺季明顯，上下半年營收比為 35%、65%，其中，高階聲學產品第 3 季業績有望出現高雙位數季增幅，消費聲學與智慧聲學也是本季成長動能。

再者，致伸逐步改善聲學產品結構，毛利高的高階產品出貨帶動下，獲利表現也將比今年第 2 季、去年同期顯著改善，且目標未來聲學產品營收比重可拉升至 3 成。

視覺影像產品部分，蕭英怡提到，本季成長動能仍來自美系電動車大廠對 ADAS 需求增加，且今年出貨量超越過去三年，目前中國生產的產品，也已供應至歐洲地區，看好未來將隨著客戶腳步，拿下德州新廠區訂單。

視覺影像產品中的警用相機，隨著美國客戶營運復甦，本季將呈現高度成長性，儘管該產品線本季營收成長不顯著，但降低毛利低的手機相機模組比重，看好獲利表現將優於去年。

智慧裝置介面與商用設備方面，蕭英怡表示，智慧家庭、智慧門鎖、無線充電、擴充基座等新產品下半年營收貢獻擴大，印表機與多功能事務機需求回溫，不過電競、電腦等產品基期高，相互抵消下，該產品線業績小幅成長。

致伸持續深化視覺、聽覺、觸覺的三感合一策略，蕭英怡指出，明年智慧家庭、擴充基座等都會有新品推出，光基電產品明年有望新增 4 家新客戶；車用電子近期切入車用音響，除與既有電動車客戶合作外，也與日系車廠接洽，產品開發預計明年上半年較明朗。