〈致伸股東會〉聲學產品進入銷售旺季 今年獲利可望創新高

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (13) 日召開股東會，展望後市，公司看好智慧音箱等聲學產品進入出貨旺季，加上 PC、電競等需求動能延續，樂觀看待獲利，下半年整體將較上半年大幅成長，法人估，全年營收有望年增 15% 起跳，每股純益將超越 2019 年 4.8 元、衝新高。

致伸表示，聲學產品過去上、下半年營收比重約 35:65，隨著產業進入銷售旺季，品牌客戶新品陸續上市，拉貨動能強勁，且聲學產品調整體質後，朝高毛利產品發展，將推升整體下半年獲利表現。

致伸指出，目前半導體缺料狀況尚未緩解，雖然關鍵零組件庫存從 6 周拉長至 8 周，但一有貨就被搶光，估第 3 季聲學產品業績可望季增雙位數。

致伸近期也積極針對聲學與視覺影像產品調整策略，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，預期該產品線毛利率將從去年的 5%，攀升至 13% 以上。

車用電子方面，致伸指出，除供應美系電動車大廠中國上海廠外，目前也積極與其他廠區接洽，加上旗下無線充電盤有機會導入所有車款，成長幅度有望優於預期。

致伸近年利用聲學、視覺及人機介面等三大利基點，布局非手機市場的新事業，包括車用、IOT、智慧家庭等，去年營收比重約 5%，目標今年比重維持 10%。

致伸股東會所有議案均照案通過，也順利通過去年盈餘分配，將配發每股現金股利 3 元。致伸第 2 季營收 164.48 億元，寫歷史同期次高，季減 4.14%、年增 1.2%；上半年營收 226.07 億元，年增 12.87%。