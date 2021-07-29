九暘董事改選名單出爐 聯發科取得2席董事 董事長續任

網通晶片廠九暘 (8040-TW) 今 (29) 日召開董事會，並全面改選董事，此次董事席次從原先的 8 席縮減為 7 席，聯發科 (2454-TW) 拿下 2 席董事，不過未入主，董事長一職仍由原董事長羅瑞祥續任。

九暘董事規劃從原先的 5 席董事、3 席獨董，變更為 3 席董事、4 席獨董，3 席董事除了現任董事長羅瑞祥外，另外兩名皆為聯發科代表人，包括財務本部總經理陳恒真及達發副總經理何旭峰。

九暘也新增 1 席獨董，由曾任國立台灣師範大學管理學院教授兼 EMBA 執行長賴香菊出任，其餘 3 席則與上屆相同，包括迅捷投資董事長關鈞、曾任台北市政府資訊局簡任專門委員鄭玉麟，以及宏觀法人董事代表劉家成。

聯發科去年 12 月底公告，旗下絡達擬以每股 22 元，收購九暘 100% 股權，不過，隨著九暘後續股價強漲，甚至超過原先收購價，加上聯發科無意提高價格，收購案也因此破局。

九暘今年年報內容指出，聯發科及旗下達發皆已成為前十大股東，聯發科持有 1302 萬股、達發持有 65 萬股，合計持有 1367 萬股，占九暘總股份的 19.96%，為最大股東。