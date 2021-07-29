〈光寶科法說〉下半年營運將大幅成長 正籌組軟體研發中心

光寶科 (2301-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，第三季營收將持續向上，下半年還是會大幅成長，但坦言第三季最大挑戰仍是材料問題；未來將在雲端運算、車用等新事業做重點投資，加強研發投入力道，目前正籌組軟體研發中心，本季可望正式啟動。

邱森彬指出，第三季訂單能見度不是問題，在新一代資料中心電源管理系統出貨放量，加上電動車充電產品需求提升等因素帶動下，營收將持續成長，尤其高階光電半導體、 Mini LED 利基型背光需求強勁，訂單甚至可看到第四季。

邱森彬也說，第三季光電、雲端應用會是主要成長動能，部門營收將較第二季成長約 15-25%；而第三季最大挑戰是材料，若能順利取得，訂單也較樂觀，但過去幾季已針對重要原料加強備貨，對營運影響相對較小。

就各應用來看，邱森彬表示，車用電子受材料影響，特別是晶片缺料，可能出現有訂單、但無法交貨的狀況；消費性電子方面，雖然 Chromebook 訂單修正，但商用型與消費型電腦表現不錯，而遊戲機方面，受惠季節性因素、表現會較佳，加上第三季加入新客戶，將貢獻營收。

對於缺料，邱森彬指出，第二季營收影響約在 5% 以內，下半年晶片供給仍緊張，希望影響數能維持在同樣範圍；不過，原物料上漲目前未對毛利率造成太大影響，一方面是原料庫存備貨充足，加上第二季已與部分客戶討論反映成本調漲價格。

產能擴充方面，邱森彬表示，光電應用仍是重要投資項目，新產能上半年已逐步擴充，越南新廠也陸續進入第二期工程，這兩部分是今年較大的投資。

光寶科近來積極布局車用市場，在車用電子、車外頭燈、照相模組與內部 LED 燈等應用，都有著墨；而電動車充電器已成功打入 2 家美系新創公司供應鏈，產品預計第三季開始小量生產，第四季、明年可望大量生產。

邱森彬表示，目前車用營收占比 10% 內，為確保明年供貨順暢，已下單晶片等關鍵零組件，在電動車充電器出貨放量下，明年車充營收可望倍數成長，目標整體車用相關營收占比達雙位數。

另一方面，邱森彬也強調，將持續在雲端運算、車用等新事業做重點投資，並加強研發投入力道，特別是在軟體方面，將與合作廠商共拓市占率；目前正籌組軟體研發中心，本季可望正式啟動，希望未來一到兩年能完成建置。