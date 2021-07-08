光寶科Q2營收季增8% 毛利率可望同步向上

光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 134.8 億元，月減 0.65%，年減 5.65%；第二季營收 406.8 億元，季增 8%，年增 6%；前 6 月累計營收 783.94 億元，年增 5.46%。除營收成長外，光寶科第二季毛利率也將同步向上。

光寶科 6 月光電部門占整體營收的 21%，受惠 LED 元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升，及高階 Mini LED 出貨順暢，加上 LED 車用照明產品出貨增加，光電部門營收年增 1 成。

雲端及物聯網部門營收占整體 27%，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統需求穩定，帶動雲端及物聯網部分整體營收持續成長。資訊及消費性電子部門營收占比 52%，其中，筆電電源產品、雷射多功能事務機及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品，出貨較去年同期持續成長。

光寶科第二季除營收成長外，毛利率也將同步向上，與去年同期相較，扣除 SSD(固態硬碟) 業務部分可望成長 5-10%，其中以光電產品動能最強勁，營收估季增 15%，電源業務估成長近 1 成，雲端業務下半年才會明顯放量。

展望下半年，光寶科指出，新一代資料中心電源系統第二季量產，下半年貢獻可望較明顯；5G 小基站第三、四季取得客戶認證，一旦明年導入量產，對營收將有很大的正面助益。

光耦合器產品方面，目前仍供不應求，訂單能見度至少 5 個月，也由於需求暢旺，將在天津與泰國廠擴產，產能增幅超過 50%，第二季建置完成；高雄雲端電源應用也將擴產，下半年陸續到位。