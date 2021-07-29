〈美股盤前要聞〉Fed利率會議後 道瓊期指上漲逾百點

聯準會結束兩天的會議後，對利率及資產購買未做任何調整。周四 (29 日) 盤前主要期指變動不大，道瓊期貨上漲 142 點，標普 500 期貨徘徊在平盤附近、那斯達克 100 期貨微跌。

1. 聯準會按兵不動 鮑爾稱朝削減購債更進一步

聯準會官員暗示經濟朝著啟動減碼購債更近了一步，但主席鮑爾指出，現在距離滿足減碼條件還有一段路。

他在周三貨幣政策會議結束後的新聞發布會上表示，「我們還沒到那個階段。我覺得還需要一些時間」。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將基準利率保持在接近零的水平，並表示會維持每月 1200 億美元的資產購買規模，直到就業和通膨朝著目標取得「實質性進一步進展」。

鮑爾表示，官員們在為期兩天的會議上「首次」對如何減碼進行了深入研究，不過目前尚未就減碼時機做出決定。

2. 傳滴滴考慮私有化 美股盤前上漲逾 35%

據《華爾街日報》周四 (29 日) 報導，中國的滴滴出行 (DIDI-US) 正在考慮私有化，以安撫中國當局，並賠償投資人的損失。

報導援引知情人士的話稱，隨著中國打擊力度的擴大，這家公司一直在考慮退市，並得到了網路安全監管機構的支持。

報告補充說，滴滴一直在與銀行家、監管機構和主要投資者進行談判，以確定如何解決其在紐約證券交易所上市後的問題。報導稱，其中一項選擇，可能涉及對公開交易股票的收購。

3. 知情人士：中國官方仍會允許企業赴美上市

知情人士表示，中國證監會周三 (28 日) 晚間對券商表示，中國將繼續允許中國企業在美國上市，只要它們符合上市要求。

過去幾周的一系列監管行動，加劇了投資者對北京試圖阻止外國資本流向中國資產的擔憂，並造成陸港股連日動盪。

消息人士援引監管機構的話說，將繼續允許使用 VIE 股權架構的企業到境外上市，監管機構承認，這種結構是公司吸引外資的重要方式，但表示如果存在國家安全問題，則必須對進行調整。

4.Robinhood 周四那斯達克掛牌 IPO 定價落在區間低標

美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）預定周四（29 日）以「HOOD」交易代號掛牌上市，首次公開發行（IPO）價格訂在每股 38 美元，為該公司先前預估價格 38 至 42 美元區間低標，估值約 320 億美元。

羅賓漢周三（28 日）以每股 38 美元發行 5,420 萬股，一共募得近 20 億美元，該平台聯合創始人 Vlad Tenev 與 Baiju Bhatt 各自出售價值約 5,000 萬美元的股票。

根據華爾街日報（WSJ）報導，儘管羅賓漢 IPO 後估值達 320 億美元，遠高於該公司在前一輪募資後近 120 億美元的估值，但仍低於部分投資人與投資機構預期。

5. 軟銀傳出售價值 21 億美元的 Uber 股票

兩名知情人士表示，日本軟體集團將出售三分之一 Uber(UBER-US) 持股，預估可變現 21 億美元，部分原因是為了抵銷滴滴股價暴跌帶來的投資損失。Uber 周三 (28 日) 盤後重挫 4%。

根據報導，軟銀計劃出售 4,500 萬股，買家將有 30 天閉鎖期。據悉出售價格介於 44.15 美元到 46.14 美元，和周三收盤每股 46.14 美元相比，折價幅度多達 4.3%。以收盤價估算，軟銀售股可變現約 21 億美元。

滴滴 (DIDI-US) 股價近來在中國整治下暴跌，最大股東軟銀這筆投資共損失約 40 億美元，第二大股東 Uber 持股價值也在短短一周蒸發 20 億美元。