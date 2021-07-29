〈美股早盤〉美GDP、失業金不及預期 道瓊開盤仍漲逾200點

儘管美國稍早公布第 2 季 GDP 和失業金數據雙雙不及預期，美股週四 (29 日) 仍全線高開，道瓊開盤漲逾 200 點。截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或 0.5％，那斯達克綜合指數漲 0.3％，標普 500 指數漲 0.5％，費半漲 1.2%。

既使消費者支出依舊強勁，美國 Q2 GDP 季增年率初值報 6.5%，仍遠遜預期且與 Q1 表現相當，另一方面，美國上週初領失業救濟金人數報 40 萬人，雖恢復下降趨勢，仍略高於預期。

聯準會 (Fed) 週三維持利率政策不變，稱美國經濟已取得進展，預計可能今年稍晚開始縮減購債規模。外界預期，下個月底舉行的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會將釋出更多有關縮減購債的訊息。

與此同時，參議院週三就一項規模達 1 兆美元的兩黨基礎建設計畫達成協議，將向交通運輸、寬頻和公用事業撥款 5500 億美元。

截稿前，10 年期美債殖利率上升至 1.274％。

財報消息面，臉書 (FB-US) 公布最新營收和獲利均大幅增長，但在警告下半年收入增長恐放緩後，開盤跌近 3％。PayPal(PYPL-US) 公布 Q2 財報不如預期，Q3 財測也不佳，開盤跌逾 5％。

拼多多 (PDD-US)、京東 (JD-US) 等中概股開盤普遍上揚，叫車平台滴滴 (DIDI-US) 開盤飆逾 15%。據知情人士透露，該公司正在考慮私有化，以安撫北京當局並賠償投資人的損失，滴滴隨後否認私有化傳聞，稱目前正積極配合網路安全審查。

截至台北時間週四 (29 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 186.05 點或 0.53%，暫報 35116.98 點

那斯達克綜合指數上漲 37.28 點或 0.25%，暫報 14799.86 點

標普 500 指數上漲 19.90 點或 0.45%，暫報 4420.54 點

費半上漲 37.90 點或 1.16%，暫報 3310.34 點

台積電 ADR 上漲 1.05% 至每股 116.28 美元

十年期美債殖利率上漲 1.274%

紐約輕原油上漲 0.66％ 至每桶 72.87 美元

布蘭特原油上漲 0.62% 至每桶 75.20 美元

黃金上漲 1.37% 至每盎司 1829.40 美元

美元指數下跌 0.33% 至 92.010

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Comcast(CMCSA-US) 早盤上漲 2.09％，至 59.19 美元。

Comcas 週四公布 2021 年第 2 季財報，營收和調整後 EPS 均優於預期，高速上網用戶淨增 35.4 萬人，遠高於預期的 27 萬人，為歷年 Q2 最佳表現。

臉書 (FB-US) 早盤下跌 2.82％，至 362.77 美元。

臉書週三盤後公布 Q2 財報雖佳，但也警告，蘋果更新後的隱私政策可能干擾其廣告定位能力，使下半年業績增長放緩。

福特 (F-US) 早盤上漲 6.02％，至 14.70 美元。

福特週三盤後公布 Q2(Non-GAAP)EPS 報 13 美分，優於預期的虧損 3 美分，雖然晶片供應仍存在不確定性，福特預計下半年情況有望改善，並上調全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q2 實質 GDP 季增年率初值報 6.5％，預期 8.3％，前值自 6.4% 下修至 6.3%

美國 Q2 GDP 季增年率與上季相當 (圖：Zerohedge)

美國 Q2 消費者支出季增年率初值報 11.8％，預期 10.7%，前值 11.4%

美國 Q2 核心 PCE 季增年率初值報 6.1％，前值自 2.5％上調至 2.7%

美國上週 (7/24) 初領失業金報 40 萬人，預期 38 萬人，前值自 41.9 萬人上調至 42.4 萬人

美國上週 (7/17) 續領失業金報 326.9 萬人，預期 319.6 萬人，前值自 323.6 萬人上調至 326.2 萬人

華爾街分析：

Amherst Pierpont 首席經濟學家 Stephen Stanley 認為，供應緊縮延長了經濟擴張的復甦階段，本來應該在 Q2 出現的活動，如今將延續至下半年，他認為下半年的實質增長率可能達 6%，或介於 6-7% 之間，為疫情前的 2 倍。

花旗 (Citigroup) 分析師 Veronica Clark 表示，失業救濟申請人數暫時上升，部分和季節性問題有關，夏季通常是汽車業的休息時間，就業人數因此大幅減少。