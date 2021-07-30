〈美股熱門股〉Pinterest Q2美國用戶減少重摔19% 滴滴因下市傳聞漲11%

Pinterest 第二季月活躍用戶數下滑 暴跌 18.84%

影像社群媒體 Pinterest(PINS-US) 周四（29 日）盤後公布第二季財報，儘管營收較去年同期大幅成長，但美國月活躍用戶下降 7%，人數遠低於分析師預估，盤後股價暴跌 18.84% 至每股 58.47 美元。

Pinterest 第二季營收成長 125% 至 6.13 億美元、經調整後每股獲利報 0.25 美元，皆優於 Refinitiv 調查預估的 5.621 億與 0.13 美元。

不過月活躍用戶（MAU）僅 4.54 億人，低於 StreetAccount 預估的 4.82 億人，每位用戶營收均值（ARPU）為 1.32 美元，優於 StreetAccount 預估的 1.17 美元。

Pinterest 執行長兼聯合創辦人 Ben Silbermann 在一份聲明中表示，第二季的業績雖然反映公司業務實力，但也顯示隨著用戶在家時間減少，消費者行為開始改變。

不過 Pinterest 財務長 Todd Morgenfeld 表示，儘管居家防疫帶來的優勢解除，但在大型廣告商，尤其是美國零售商看見營收成長的動力。

滴滴傳私有化 勁揚 11.16%

滴滴出行 (DIDI-US) 自 6 月上市以來風波不斷，隨著中國打擊力度的擴大，華爾街日報（WSJ）披露該公司將私有化下市，消息帶動滴滴周四股價勁揚 11.16% 至每股 9.86 美元。

華爾街日報援引知情人士消息報導，滴滴出行為了安撫中國當局，傳出打算下市，並已獲得資安監管機構支持。不過滴滴隨後發聲明指出，報導內容並非事實。

Zoom 獲投行 Keybanc 青睞 上漲 4.47%

會議視訊軟體 Zoom(ZM-US) 獲投行 Keybanc 青睞，將股票評等上調至增持（overweight），使該股盤中一度上漲 7.4%，終場漲 4.47% 至每股 16.53 美元，成交量激增至 660 萬股，而過去 30 天每日平均成交量為 275 萬股。

KeyBanc 分析師 Steve Enders 在給客戶的報告中寫道：「我們認為視訊使用量激增是長久現象，迫於疫情影響使社會不得不採用新技術克服障礙。」

報告中也提到，據調查結果顯示，隨著企業重返公司辦公，企業對視訊平台的採用將會持續至 2022 年，而有 97% 的受訪者表示會維持或增加這方面的支出。Enders 表示，未來混和工作模式將成常態。

他也看好 Zoom 收購 Five9，並稱此舉將能有助該公司發整成一個更廣泛的通訊平台。