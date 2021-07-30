〈財報〉科磊營收財測優 上調半導體投資成長率至35% 盤後漲逾2%

半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 周四 (29 日) 美股盤後公布 2021 年會計年度第四季財報，營收與財測皆優於市場預期，公司表示半導體投資潮仍持續，並把未來整體半導體投資成長率上調至最高 35%，盤後大漲逾 2%。

F2022 Q1 財測 (non-GAAP)

營收估落在 19.2 億美元至 21.2 億美元區間，FactSet 調查分析師預期為 19.2 億美元

EPS 估落在每股 4.01 美元至 4.89 美元區間，市場預期為 4.13 美元

EPS (GAAP) 估落在每股 3.76 美元至 4.64 美元區間

毛利率預計將在 61.5% 至 63.5% 之間

晶圓代工 / 邏輯端佔比 59%

記憶體製程端占比 41%

執行長 Rick Wallace 在電話會議上說道，科磊看好晶圓代工設備 (WFE) 投資需求將繼續走高，以 2020 年 (以下皆為日曆年) 的 610 億美元設備投資為基礎，科磊對預估產業投資成長率已自上季的預估值 20%-25% 上調至 30%-35%。

隨著強勁需求持續，預計積極設備投資動態將持續到 2022 年，且有望實現先前 2023 年的財務目標。目前晶圓代工、邏輯端看到各製程上的同步投資需求，客戶需求仍持續提高。此外，記憶體客戶也有強勁需求。各終端客戶需求強勁。

此外，Wallace 預計今年光學檢測設備將成為半導體設備投資 (WFE) 中成長最快的市場之一，該市場營收超過 10 億美元，今年成長速度超過整體產業的 2 倍。

另一方面，科磊今年光罩檢測設備業務成長速度優於市場，持續鞏固市場地位，下一代電子束 8XX 光罩檢測系統已於上季發貨，並開始在 3 奈米及以下製程進行客戶資格認證。

Q4 (截至 6 月 30 日止) 財報數據 (non-GAAP)

營收： 19.3 億美元，年增 32.4%，FactSet 調查分析師預期為 18.7 億美元

EPS (GAAP) ： 4.1 美元，優於市場預期的 3.99 美元

淨利： 6.84 億美元，季增 14.3%，年增 60.5%。

毛利率： 62.1%

自由現金流： 4.1 億美元

營收細項

半導體製程控制：15.81 億美元，佔總營收 82%

特殊製程半導體控制： 9800 萬美元，佔總營收 5%

PCB、面板、電子元件等檢測：2.47 億美元，佔總營收 13%

執行長 Rick Wallace 在財報聲明中表示：「科磊第四季取得強勁業績，收入與 EPS 均位於財測中點，受回於客戶需求強勁，以及公司卓越的執行力。」

科磊第四季營收 19.3 億美元，年增 32.4%，其中晶圓代工與邏輯營收佔整體的 68%，記憶體佔 32%。半導體製程控制營收 15.81 億美元，季增 5%，年增 37%；PCB、面板、電子元件等檢測季增 20%，年增 22%。

依主要領域設備分，晶圓檢測佔 38%，營收年增率達 51%，成形控制設備佔 22%，營收年增 39%，服務解決方案佔 23%，營收年增 15%。其餘包含 PCB、面板、電子元件檢測，佔比 10%；特殊製程佔比 4%。

依地區分，科磊主要銷售區域以中國為主，佔比 32%，其次為台灣，佔比 28%，隨後是南韓與美國，佔比分別為 13% 與 11%，日本、歐洲其他國家則皆低於 10%。

科磊董事會還批准 20 億美元新庫藏股回購，並將股利發放提高 17% 至每股 1.05 美元，將更多自由現金流回饋給股東。