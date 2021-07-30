電子支付業務風波不斷 PayPal遭SEC、美消保局調查

PayPal 近期遭遇利空，除了面臨 eBay 考慮移出 PayPal 電子支付管道外，該公司周四 (29 日) 宣布旗下金融卡業務陷入麻煩，正面臨美國證券交易委員會 (SEC) 和美國消費者金融保護局 (CFPB) 調查。

季度監管文件顯示，SEC 正在調查支付給發行 PayPal 金融卡銀行的費用是否符合聯準會 (Fed) 的指南，此外，PayPal 如何自該系列金融卡收費獲利也遭到 SEC 調查。PayPal 已配合調查。

PayPal (PYPL-US) 周四下跌 6.23% 至每股 283.17 美元，今年迄今 PayPal 仍上漲 22.1%。

另一方面，PayPal 表示還收到 CFPB 的民事調查，與教育服務業者使用 PayPal Credit 做出的行銷和行為有關。

SEC 對 PayPal 金融卡交換費率 (即商家在消費者每次刷卡時向銀行支付的費用) 的調查源自於聯準會指南第二條，該規定要求銀行在每發行一張金融卡時，必須建立兩個非附屬支付網路，讓零售商有能力選擇哪個電子支付業者處理交易。

不過，總資產 100 億美元以下的小型銀行不在此監管之下。先前大銀行就曾批評，科技企業將因此與小型銀行合作，以收取更多的費用，並獲得不公平的優勢。

聯準會正在衡量修改金融卡規定，今年 5 月，聯準會要求公眾就此項修正案發表意見，要求所有銀行確保兩種電子支付管道可用於線上購買。

PayPal 的電子支付業務近期風波不斷，執行長 Dan Schulman 本周三受訪時表示，分拆出去的電商 eBay 考慮讓站內電子支付夥伴移除 PayPal。 Schulman 表示，儘管移除在 PayPal 的預期之內，但沒想到如此快就發生。