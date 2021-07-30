美國傳修訂碳排放標準 汽車業2030年銷售至少4成電動車

據路透 (Reuters) 周四 (29 日) 引述消息人士報導，白宮計劃修訂汽車碳排放標準，並期望美國汽車業支持白宮設定電動車銷量在 2030 年前佔新車銷量達 40% 的目標，一同致力於減少溫室氣體排放。

消息人士表示，拜登政府最早將於下周公佈 2026 年汽車碳排放標準修訂方案。潛在電動車銷量佔比目標可能達到 50%，但目前尚未與汽車製造商達成協議，細節仍在討論中，包括該目標是否只包括全電動車或將納入混合油電車。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 發言人 Brian Rothenberg 表示，汽車業和白宮協商還在很初步的階段，尚未達成協議。該組織抱持反對立場，警告這可能會使目前一些工作面臨風險。

全球第四大車廠 Stellantis 本月宣布，目標到 2030 年美國銷售車輛有 40% 是低碳排放汽車。通用預計 2035 年停止在美國銷售任何新款燃油車。Stellantis 、通用 (GM-US) 與福特 (F-US) 周四拒絕對此消息發表評論。

為提高電動車普及，拜登政府計劃訂立一個具有約束力的目標，或跟隨加州將 2035 年設為逐步停止銷售新燃油車的最後期限。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 和環境保護局 (EPA) 也正在重新審查美國前總統川普去年 3 月降低燃油效率的計畫，當時川普為了重振汽車業，要求 2026 年燃油效率將從歐巴馬時期的 5% 降至 1.5%，旨在增加更多燃油車銷售。

消息人士表示，拜登政府擬議中的方案涵蓋 2023 至 2026 年，預計汽車整體減碳排放將與加州 2019 年和一些汽車製造商達成的協議類似，後者目標燃油效率每年提高 3.7% ，2026 年需要超過歐巴馬時代制定的 5% 年成長率。

今年 3 月 71 名美國眾議院民主黨議員組成小組敦促拜登制定嚴格的碳排放規則，以確保 2030 年有 60% 的新車和卡車將達到零碳排放目標。美國在今年初在全球氣候變遷高峰會上承諾，與 2005 年相比，2030 年碳排放量將減少 50% 至 52%。

此外，今年 4 月，加州、紐約和麻州等十幾位州長敦促拜登支持 2035 年禁止銷售新燃油車的規定。