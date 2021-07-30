北美貓狗星人鬧糧荒！新冠疫情下需求增加、供應吃緊 寵物食品價位8年來最高

北美寵物鬧糧荒！寵物主人急切地向亞馬遜 (AMZN-US)、Target (TGT-US) 和 PetSmart 等主要零售商查詢寵物食品，因為該產業正面臨需求增加和供應鏈壓力。

根據美國行業組織寵物食品研究所 (PFI) 的數據，自新冠疫情爆發以來，寵物食品原料的成本已經上漲了 8% 至 20%，較 6 月底止 12 個月內的消費者物價漲幅 5.4% 還高。

隨著美國經濟復甦，玉米、大豆和肉類等基本食品價格上漲，加上運輸和勞動力成本上升，影響了所有食品供應，無論是提供給動物還是人類。

OC&C Strategy Consultants 合夥人 Coye Nokes 表示，「寵物食品供應鏈與食品供應鏈沒有什麼不同，新冠疫情真正強調了這一點，無論是成分、原材料、加工還是不同設施的停機時間。」

美國玉米和黃豆的價格是許多寵物食品的關鍵成分，今年春季創下 8 年高價位，讓使用這些作物的製造商備感壓力。

另外，根據寵物食品研究所的數據，由於有更多的動物和植物油正投入可再生燃料供應，寵物食品製造商也不得不面臨更激烈的搶油行動。

PFI 曾在 6 月示警美國農業官員，由於原料和設備價格空前上漲，美國寵物食品製造商計劃和執行戰略的能力岌岌可危。

然而，自疫情爆發以來，居家群眾人數增加，也越來越多人選擇豢養寵物作為陪伴。根據美國寵物產品協會的數據，2020 年 3 月至 12 月期間大約 1260 萬美國家庭獲得了一隻或以上的新寵物。

全球最大寵物食品生產商 Mars Petcare 拒絕置評。Target 拒絕置評。

亞馬遜表示，由於需求增加，寵物食品製造商正在優先考慮暢銷商品而不是利基產品，例如健康和保健的寵物零食和食品品牌，因為越來越多的人將寵物視為家人。

疫情催化下，零售商正在與供應商合作，因應客戶需求和購物模式的變化。根據 NielsenIQ 的數據，2020 年 7 月到 2021 年 7 月，美國消費者在寵物食品上的支出接近 260 億美元，年增 4.7%，且較 2 年前增加 7.8%。

供應短缺導致在線零售商 Chewy (CHWY-US) 5 月 2 日止的季度銷售淨額少了 4000 萬美元，但仍較去年同期增長 31.7%，達到 21 億美元。

在截至 5 月 30 日的全財年中，General Mills (GIS-US) 寵物部門的營業利潤增加 6%，達到 4.15 億美元，因為銷售淨額的增加超過了投入成本的增加。該公司販售 Blue Buffalo 寵物食品，近期收購了 Tyson Foods (TSN-US) 的寵物食品業務。

General Mills 寵物部門總裁 Bethany Quam 表示，「一切都很好，因為有越來越多人養寵物，且讓寵物過得更優渥，但大眾的變化速度也比過往任何時候來得更快。」