盤前財經大事搶先讀2021年07月30日

今日操盤前瞻

台灣第二季 GDP

美國 6 月核心 PCE 指數

美股財報季：艾克森美孚、雪弗龍、寶潔

法說會：台達電、中華電、遠傳、欣銓

除權息：台塑、遠東新、力成、啟碁、群益證等

彭博：蘋果為庫藏股做準備 再度發債 65 億美元

時隔 14 個月內，週四 (29 日) 滿手現金的蘋果傳出第四度重返債券市場，為庫藏股做好準備。閱讀全文...

美國 Q2 GDP 年增 6.5% 遠遜預期

美國商務部經濟分析局 (BEA) 週四 (29 日) 公布，今年第 2 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 6.5%，雖然僅略高於 Q1 修訂值的 6.3%，且大大低於市場預期的 8.5%，但也帶動美國經濟規模超越 2019 年疫情爆發前水準。閱讀全文...

亞馬遜營收財測不如預期 預示下半年成長放緩 盤後大跌 7%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (29 日) 盤後公布 2021 會計年度第二季財報，儘管營收持續破千億、AWS 雲端業務成長加速，但主要的電商業務成長明顯放緩，公司表示，與疫情期間相比，接下來幾季將會維持較低成長幅度，盤後股價大跌逾 7%。閱讀全文...

日月光 Q3 營收季增 2 成以上衝新高 產能估缺到 2023 年

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (29) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，目前需求比先前看起來強勁，不僅下半年產能持續供不應求，緊缺態勢將一路延續至 2022 年全年，預計最快 2023 年才有機會達供需平衡，打破外資預期封測第四季供需會紓解的看法。閱讀全文...

遠東新徐旭東報雙喜 奪亞馬遜大單 Lululemon 出貨也倍増

遠東集團股東會由遠東新 (1402-TW) 壓軸登場，董事長徐旭東表示，Recycle 再生環保成為服飾品牌的趨勢，遠東新擁有一貫化的優勢，近期已打進全球電商龍頭亞馬遜 (Amazon) 供應鏈，下半年開始出貨，另外瑜珈品牌 Lululemon 的訂單，今年也將翻倍。閱讀全文...

友達 IT、商用需求接棒 估 Q3 面板價格續揚 5%

面板大廠友達 (2409-TW) 第二季受惠面板價量齊揚，單季大賺 195 億元，展望第三季，友達預期，產能利用率可望維持第二季 95% 高檔，整體面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 2-4%。閱讀全文...

穩懋 Q2 毛利率超標 匯損干擾純益季減 15% EPS 2.32 元寫 2 年低點

穩懋 (3105-TW) 昨 (29) 日召開法說並公告第二季自結財報，本季毛利率 35.7%，優於上季法說個 31-33%，優預期，但受業外匯損衝擊，稅後純益 9.3 億元，季減 15%、年減 44%，每股純益 2.32 元；上半年稅後純益 20.25 億元，年減 37%，每股純益 5.04 元。閱讀全文...

GIS 平板、筆電動能強下半年營運優 全年資本支出上看 80 億元

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (29) 日召開股東會，展望下半年，董事長暨總經理周賢穎認為，筆電、平板動能仍將延續，加上客戶新品推出，下半年營運將優於上半年，因應產能需求，今年將持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，估全年資本支出將達約 70-80 億元、年增逾 4 成。閱讀全文...

台塑今年營運樂觀 林健男：全年拚賺逾一股本創新高

台塑四寶股東會最後一棒由昨 (29) 日的台塑 (1301-TW) 壓軸，董事長林健男指出，下半年隨著經濟活動恢復正常，加上中美兩國擴大基礎建設，有利推升石化品需求，今年拚賺超過 1 股本，營運登峰。閱讀全文...