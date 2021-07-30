〈華碩股東會〉Q3訂單需求維持高檔 看好商用、Win11支撐筆電動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (30) 日召開股東會，展望今年，董事長施崇棠表示，將規劃積極成長目標，對營運正向看待，共同執行長許先越則補充，第三季訂單需求仍維持高檔，雖然教育 Chromebook 近期動能相對減緩，但看好未來包含商用、Windows 11 換機潮，有助支撐營運再向上，今年營運也將優於去年。

許先越表示，受惠疫情帶動遠距、宅經濟商機，華碩營運去年至今年上半年都維持在高檔水位，包含開放平台事業群、系統事業群等都有顯著成長，依前線業務回報，下半年訂單也不成問題，第三季市場存貨狀況維持健康水準。

許先越指出，以美國市場為例，教育 Chromebook 經過一年多的強勁成長，目前通路存貨回復正常，而電競市場需求維持高檔，庫存較低，消費產品則介於中間，整體第三季訂單能見度仍相當高。

料件供應方面，許先越表示，整體供應鏈缺料仍嚴峻，華碩透過自身研發團隊、資源全力應對狀況，可滿足客戶一定需求，將影響降到最低。

市場擔憂明年筆電市場將出現衰退，許先越認為，疫情驅動的新常態生活將支撐筆電需求，預期市場縱使衰退，也將優於疫情前水準，隨著疫情趨緩各國解封，包含公司行號設備更新的商用需求回溫、微軟 (MSFT-US) 新作業系統 Windows 11 上線，都有助支撐筆電需求。