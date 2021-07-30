1.2兆美元基建案電動車類股難受惠 華爾街：秋天的大利多才正要來臨

美國參院兩黨協商小組終於就 1.2 兆美元規模的基礎建設法案達成協議，但實際上對電動車產業的獎勵不多，難以激勵特斯拉這類概念股，華爾街分析師認為，今年秋季有望通過的 3.5 兆預算協議才是重點。

美國參議院周三對 1.2 兆美元規模的基礎建設法案舉行程序性投票，以 67 票對 32 票通過，達成協議，有 17 名共和黨員和全部 50 名民主黨員投了贊成票。該法案目前還在敲定最終版本細節，出爐後還需經過眾議院投票才能正式通過。

但此基建案難對電動車產業帶來明顯效果，1.2 兆美元中僅有 150 億美元用於電動車充電站建置，但這與最初版本的 1570 億美元大相逕庭。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，目前政府的政策都遠低於拜登最初的計畫，政府資金仍然是啟動美國綠能浪潮的關鍵，有政府推動，電動車採用的速度才會比預期快，並且利於特斯拉 (TSLA-US) 等走勢。

因此，政府政策仍然很重要，但基建案涵蓋範圍仍不足以改變現況，實際上多數電動車獎勵，包括最重要的購買補助，都來自近期民主黨達成的 3.5 兆美元預算協議，且實際上可能更容易通過。

Future Fund 合夥人 Gary Black 表示，預算協議案將包括針對消費者的 7500 美元的電動車購車稅收抵免，且該法案僅需簡單多數 50 票同意票加上副總統一票，便能在參議院通過。Black 預估新電動車補貼措施將於秋季落地。

電動車類股周四表現亮眼，中國電動車類股也在經歷中概股殺盤後上漲，此外，特斯拉執行長馬斯克宣布將在 8 月 19 日舉辦 AI 日，市場期待特斯拉能展示自動駕駛的能力，帶動特斯拉大漲 4.69%。

新加入電動車陣營的福特也公布優於預期的財報表現，並暗示全球半導體短缺最嚴重的時期已經過去。福特周四上漲 3.8%，通用汽車上漲 3.2%。