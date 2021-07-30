【Wen姐筆記】航海王再揚帆？動盪7月周月線拚長下影

台股凶險的 7 月，今天是最後一個交易日，震盪幅度超過 1100 點，航海王們從順風到逆風大浪，融資頗有自救意味，斷頭後又有新一批水手搶上船。動盪的台股 7 月，今天將同步收周月線，力拚長下影線成為多方努力的目標。多方續強的關鍵為 17447 點。關鍵點位為 17355、17422 與 17520 點。

三大法人昨日同步翻多，讓台股周三的定海神針發威，17300 點城池必須守穩，兩端哨站為 17282 與 17311 點，17333 點與 17355 點成為短多能否繼續控盤反彈的關鍵，最好能夠攻回 17400 點，兩端哨站為 17388 與 17422 點。但如多方攻勢要增強，17447 點至 17666 點間，成為今天最重要的短線多空角力關鍵。而 17500 點城池，與兩端哨站 17486 與 17520 點，為台股中線多空重要的十字路口。多方如愈續攻，17555 點為能否重返多方疆域的關鍵! 7600 點城池兩端哨站為 17616 與 17588 點。

但如 17282 再棄守，定海神針的威力有待考驗。17253 與 17200 點城池不宜再棄守，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，而下方 17153 點必須守穩，才能免於再次進入 17000 城池保衛戰。17100 點城池，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。

台股經歷 7 月的驚滔駭浪後，8 月將可順風揚帆? 以目前 GPS 定位來看，台股目前僅是空方止跌反彈，是否能再度重返多方疆域，還是有硬仗要面對。7 月的驚滔駭浪，持有航運族群個股的投資人一定最有感。航運三雄都在季線附近出現止跌強彈，在「少年海神」墊丙融資被斷頭後，斷出的籌碼又被新一波融資接手? 在重返多方疆域前，想當新海神的水手們，還是有硬仗要面對。如果再度出現爆量不漲，或爆量黑 K，就得留意大咖是否大出貨! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)