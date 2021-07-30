操盤手看台股：航運股果真日出反攻 下一步看？

台股回測季線後，在權值電子股彈升，人氣航運股反攻下，拉出長紅站回季線，初步守住季線大關，日級別的日出線 (即本日高點越過前一日高點) 確立。以週 K 線來看，目前週線收盤位置已來到 17402 點，7/30 日的指數只要能續攻，將本週收盤位置墊高，下一週越過本週高點 17637 點，形成週級別日出線 (即本週高點越過前一週高點) 機率就會進一步增加。

之前曾談到大盤要反攻，權值電子股及人氣航運股皆要止穩表態才行；結果這次台股能夠止穩反攻的關鍵就在人氣航運股的「先跌的先止跌，先反攻！」近期台股高點 18034 點於 7/15 日出現，但是引領人氣航運股，特別是貨櫃航運三雄，高點卻是早在 7 月上旬就出現，萬海高點 353 元落在 7/1 日，長榮高點 233 元落在 7/6 日，陽明高點 234.5 元落在 7/7 日，高點出現的時間上皆是早於大盤。

故隨著貨櫃航運股進行修正，台股也被壓抑，進而回測季線。如今對應著高點出現的時間順序，修正後的貨櫃航運股已展開反攻。最早見高的萬海，本波最早於 7/28 日拉出日級別的日出線，7/29 日再漲停；若以週線來看，週 K 線已收出下影線，下週只要順勢上攻，就能出現週級別的日出線。

至於後續出現高點 233 元的長榮及 234.5 元的陽明，也於 7/29 日拉出日級別的日出線，目前日 K 線也開始收腳，下週存在週級別日出線的機會。短線上，由於上方有下彎的月線反壓，後續一旦觸及時易震盪會加劇，暫以月線及季線的區間視之，觀察能否站上月線。

隨著貨櫃三雄大漲，航運股的外溢效應再起，從散裝航運、貨運承攬、貨櫃場等股票都有買盤進駐。第 3 季旺季來臨的散裝航運業，受惠北美大宗穀物出貨加上大陸對巴西鐵礦石採購看增，BDI 指數可望維持高檔，相關的慧洋、四維航、新興等也可留意。至於鋼鐵股，隨著俄羅斯、中國大陸相繼傳出抑制鋼品出口，業界預期全球鋼鐵供給吃緊情況將加劇，此舉將對亞洲鋼價帶來支撐，當中近期鎳價飆漲，對不銹鋼族群更有加分效果， 如運錩、允強、彰源等可列入追蹤。

近日大盤回檔過程中，不少電子股採取 N 字上攻模式來洗清浮額 (N 字上攻模式待後續解析)，如 IC 設計、LED、封測、IC 載板等次產業。當中的 IC 載板，隨著 5G 應用增溫，未來如物聯網、車聯網、AI 人工智慧等終端需求可期，IC 載板供給吃緊的趨勢持續，如欣興、景碩、南電等不僅營運看俏，近年更是積極擴產，以因應市場需求，這對於其供應鏈有助益。

與 IC 載板三雄皆有合作的尖點 (8021-TW)，主攻 PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠，有聯電旗下創投入股，今年首季 EPS 0.65 元，6 月營收在旺季效應提前下，來到 3.32 億元，創近 69 個月新高，下半年在新增代鑽孔產能到位下，營運動能增加，值得進一步留意。

對於一個操盤手而言，操作首重靈活性，當預先鎖定的訊號，如日級別的日出線、N 字上攻模式等出現時，即要尊重市場的聲音，採取適當的行動來應對，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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