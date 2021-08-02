個股分析／IC設計瑞昱創史高 哪些個股具比價空間？

台股持續震盪整理，電子股成交比重已經回到 53%，相較集中市場，櫃買人氣很旺，櫃買指數再創 14 年來新高，7 月以來三大法人買超 OTC 共 146.14 億元，尤其投信從 5/21 以來積極買超 OTC 已經累計 282.97 億元，中小型、落後補漲股相對持續看好。

台積電 (2330-TW) 股東會雖然沒有提振股價，但台積電的基本面沒有改變，今年全年營收成長預估 20% 以上，毛利率朝 50% 以上邁進，只要 578 元沒破，一旦籌碼湧入，將推升台積電和大盤表現。

台積電的大客戶蘋果即將推出新機 iPhone13，台積電負責的 A15 處理器 8 月開始陸續出貨，預估出貨量達 1 億顆，比市場原先預期的多，也較去年 iPhone12 增加 25%，整體預估在明年農曆年前出貨完畢，相關供應鏈包括鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW)、全新(2455-TW)、玉晶光(3406-TW)、晶技(3042-TW)、欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW)、華通(2313-TW)、華邦電(2344-TW)、GIS-KY(6456-TW) 都開始進入拉貨潮。

市場同時傳出明年還會有 4 款支援 5G 的 6 吋 iPhone 發表，頂規將採台積電 4 奈米 A16 處理器、鈦合金邊框、1T 大容量記憶體、4800 萬畫素及 ToF 四鏡頭高規格升級鏡頭。鈦合金金屬部分由鴻海拿下獨家供應商，其他包括玉晶光、台郡 (6269-TW) 都將直接受惠。

本週開始美國科技股超級財報輪番上陣，包括蘋果、AMD、特斯拉、臉書，關係緊扣的台灣半導體大廠聯發科 (2454-TW)、聯電(2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、日月光投控(3711-TW)、智原(3035-TW)、穩懋(3105-TW) 本週也舉辦法說，眾星拱月，相關利多將有助台股續衝量能。

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