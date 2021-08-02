美股周五雖震盪拉回！ 台股8月第一炮，#銀好運，#金錢來

周五的行情大家嚇出冷汗，但有看節目的都知道，行情已進入反彈波 (YOUTUBE 本集 1 萬人做見證) https://www.youtube.com/watch?v=JC7p15U_xBE

果如預期，本周上半週，週一直接大漲再說！而行情還有延續性嗎？

行情每天的 SOP，大家一定要記得，操作不用急！

◆首先須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，先前的回檔都可當成比賽前的苦練，週五震盪壓回後，今果真上攻！未來馬上會先看到月線反壓 (17630，目前月線下彎)。

根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」

美股周五雖跌，但日 KD 仍黃金交叉，所以美股整體而言，並沒有大問題！

台股早盤其實並沒有很強，甚至 10 點過後還一度壓回平盤下，後來在航運崛起下，指數再度上攻！但明顯，成交量並沒有跟上，以傳統技術分析而言，這樣並不好，但其實散戶不敢追，代表當衝量有效下降，法人只要持續買超下，籌碼將會越來越集中！

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以先前先 回檔 1141 點。指標進入落入 20 軸，超賣區後，我們一直苦口婆心「別再殺低」，並錄製 K 線型態教學 (https://www.youtube.com/watch?v=THy_LWBImD0&t=77s)

，果不其然隨後出現，加權日 KD 黃金交叉，目前週線仍為死亡交叉，所以暫無波段行情，先以區間視之！

#航運概念股 及 #鋼鐵股 先前已講過，報價其實都不弱。

貨櫃航運和散裝航運報價都是向上的，甚至於今日市場傳出，【拜登送禮物給貨櫃航運業 FMC 確定不干涉自由貿易運價】，航運中的長榮 (2603-TW) 表現最為強勢，隨後萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 也跟上來，而散裝的裕民 (2606-TW)、慧洋 (2637-TW) 及四維航 (5608-TW) 也被帶上來，水手們辛苦了，能不能從潛水艇浮出水面，回歸正常航道，揚帆上天呢？手中有航運的人可來共襄盛舉，一個人走得快，一群人才走得遠。(Telegram：https://t.me/imoney168)

而電子股部分，中小型的電子表現較強，其中又可分為半導體和車用零組件。

半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓及鴻海家族；而車用就是電池與 ADAS。

#MCU 概念股:

股價經過適時修正，盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW) 漲停、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、笙泉 (3122 -TW)、松翰 (5471-TW)、義隆 (2458-TW) 及紘康 (6457-TW) 走勢依舊分歧，一般漲多了的類股出現這種格局，就要設停利點，沒有的人先不用追了，免得幫人抬轎。

#MOSFET 概念股:

茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)(今低 131.5)、杰力 (5299 -TW)(月線支撐)、尼克森 (3317-TW)(7 月 5 日大量為撐)、富鼎 (8261-TW)(7 月 23 日大量為撐)、捷敏 (6525-TW)(7 月 23 日大量為撐)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)(月線支撐)、漢磊 (3707 -TW)(月線支撐)，這族群也開始出現震盪，頗有漲多震盪的意味！

#電動車電池概念股

聚和 (6509-TW)、康普 (4739 -TW)(拉尾盤漲停)、美琪瑪 (4721-TW)、精星 (8183-TW) 震盪，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)，廣宇 (2328-TW) 今日髓震盪居多，但震盪就是機會，甚至於相關概念股乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、榮創 (3437-TW) 都有機會，而先前鉅亨網文章明確點名 #天鈺 (4961-TW) 又可留意了，敦泰 (3545-TW) 都已先過高囉 (https://news.cnyes.com/news/id/4689998)

#IC 設計概念股

聯發科為指標股，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW) 、3034 聯詠 (3034-TW)、6233 旺玖(6233-TW) 等就可留意！可參考今日節目 https://youtu.be/h2QSIH3E13o

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