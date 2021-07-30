南光海外布局發酵 拚全年營收轉正成長

製藥廠南光 (1752-TW) 表示，美國、中國等外銷市場布局陸續發酵，且訂單集中在下半年出貨，海外營收貢獻將顯著擴大，營收比重有望突破 3 成；內銷市場則有望擺脫疫情陰霾，拚下半年營收優於上半年，年增幅轉正。

中國市場方面，南光主要銷售品項包括降腦壓藥、急救藥與胃腸用藥，其中降腦壓藥拉貨動能非常強勁，估該品項全年業績有望倍數成長，另外，新一代醫材產品已拿到上市許可，開始陸續出貨並貢獻營收。

南光表示，於美國取得首個抗生素藥證，經過多年耕耘布局後，今年上半年銷售量呈雙位數成長，市佔率已達 2 成，預期抗生素全年銷售量至少年增逾 1 成。

另外，治療遺傳性血管性水腫的學名藥，去年取得美國藥證，該藥為孤兒藥，在美國市場規模約 2 億美元，南光指出，今年已開始少量出貨，訂單主要集中在下半年，營收貢獻有望顯著成長。

南光營收比重方面，內銷占 71%、外銷占 29%，由於國內市場上半年受到疫情影響，衝擊業績表現，預期下半年疫情獲得控制後，營運有望逐步回溫，加上海外布局陸續發酵，全年營收仍力拚較去年小幅成長，估海外營收比重突破 3 成。

南光旗下藥品美好挺被國際藥廠輝瑞 (PFE-US) 提告侵害專利權，依照台灣智慧財產法院最新結果，南光將賠償輝瑞逾 9000 萬元。對此，南光表示，該藥品專利已於 2011 年 6 月過期，美好挺也取得合規藥證並上市，為維護公司權益，將再提上訴。